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Koronavirüs 80 gün hastanede kalınca koronavirüsten öldü zannedip başsağlığı dilediler
TÜRKİYE

80 gün hastanede kalınca koronavirüsten öldü zannedip başsağlığı dilediler

Edirne’de koronavirüs salgınına yakalanan ve hastanede 80 gün tedavi gören Edirneli esnaf Rahmi Cömert’in tedavi sürecinde öldüğü söylentileri yayılınca hastanın evine başsağlığı telefonları gelmeye başladı. Yolda görenlerin 'Seni öldü diye duyduk” dediğini belirten Cömert, "İnsanlar tehlikenin farkında değil. 'Bana bir şey olmaz' denilmemeli. Bu virüs herkese bulaşabilir” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Esnaf Cömert, 80 gün hastanede kalınca koronavirüsten öldü zannedip başsağlığı dilediler.
Esnaf Cömert, 80 gün hastanede kalınca koronavirüsten öldü zannedip başsağlığı dilediler.

Yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden esnaf Rahmi Cömert'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 80 gün tedavi gören Edirneli kuyumcu esnafı, 37 gün boyunca entübe hasta olarak çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, vatandaşların kendisini uzun süre görünmeyince vefat söylentilerinin yayıldığını ve ailesine başsağlığı telefonları gelmeye başladığını anlattı.

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"37 gün entübe olarak yoğun bakımda kaldım"

Tedavi süresinin 37 gününü entübe olarak geçirdiğini ifade eden Cömert, çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, vatandaşların kendisini uzun süre görünmeyince vefat söylentilerinin yayıldığını ve ailesine başsağlığı telefonları gelmeye başladığını anlattı.

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  • Tedavi süreci tamamlanınca taburcu olan Cömert, kendisini işyerinde gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Herkesin kendisini vefat ettiğini bildiğine veryansın eden Cömert, ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu.

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"Bana bir şey olmaz demeyin"

“İnsanlar tehlikenin farkında değil” diyen Cömert, “Bana bir şey olmaz denilmemeli. Bu virüs herkese bulaşabilir” dedi. Edirne’de bir fabrikada çalışan ve Cömert’in vefat ettiği söylentilerini duyunca Cömert’in kızını arayıp başsağlığı dileyen Mustafa Akan da, vefat haberinin gerçek olmadığını öğrenince sevindiğini ancak birçok kişinin Cömert’in vefat ettiğini bildiğini belirtti.

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