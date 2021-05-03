AB Komisyonu'ndan seyahat kararı: Üye ülkelerde onaylı aşıları yaptıranlara kısıtlama kaldırılsın

Avrupa Birliği (AB), yaklaşan yaz mevsimi öncesinde üye ülkelere seyahat konusunda tavsiyede bulundu. Avrupa Komisyonu, AB'ye zorunlu olmayan seyahatlerle ilgili kısıtlamaları hafifletmek için yeni öneriler açıkladı. Buna göre, üye devletlere, "iyi epidemiyolojik durum" olarak tanımlanan ülkelerden gelenlerin yanı sıra tamamen aşılanmış yolcular için kısıtlamaları kaldırması tavsiye edildi.

27 ülkeden oluşan blok, şu anda yalnızca 7 ülkeden zorunlu olmayan seyahatlere izin veriyor, ancak yeni öneriler bu listenin genişlemesini öngörüyor. Üye ülkeler, öneriyi salı günü tartışmaya başlayacak.

AB ONAYLI AŞI ŞARTI

Ayrıca, AB'ye seyahatlerde birlik tarafından önerilen aşının son dozunun yaptırılması gerektiği belirtildi. Aşı konusuyla ilgili olarak, "DSÖ acil durum kullanım listeleme sürecini tamamlayan aşıları kapsayacak şekilde genişletilebilir." denildi.

ÇİN VE RUSYA'NIN AŞILARINA ONAY ÇIKMADI

Türkiye'de halihazırda Çin'de üretilen Sinovac ve Almanya merkezli BioNTech tarafından geliştirilen aşılar kullanılıyor. Son olarak Rusya merkezli Sputnik V koronavirüs aşısına ülkede acil kullanım onayı verildi. Avrupa Birliği ise Çin ve Rusya merkezli koronavirüs aşılarına henüz yeşil ışık yakmış değil.

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Bu arada, AB Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, geçen ay Euronews'e yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat kısıtlamasına ilişkin "Bu meselenin Türkiye ile olan yeni pozitif atmosfer yaratma girişimleri ile hiçbir ilişkisi olmayacak. Rusya'nın aksine biz bu tür şeyleri siyasi hedefler için kullanmayız." şeklinde konuşmuştu.

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