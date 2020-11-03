Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak
DÜNYA

AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak. AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Liderlerin 29 Ekim'deki Kovid-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı.

AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.

ABD'de ağır bilanço: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 237 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de ağır bilanço: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 237 bini geçti
Abone Ol Google News
Can kaybı 111e yükseldi

Can kaybı 111'e yükseldi

​İzmir depreminde bilanço ağırlaşıyor.
Tüm işyerlerine saat sınırlaması

Tüm işyerlerine
saat sınırlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kararları açıkladı.
Salgının seyri ağırlaşıyor

Salgının seyri ağırlaşıyor

​Sağlık Bakanlığı son bilgileri paylaştı.
Erdoğan kahraman <br>gençlerle görüştü

Erdoğan kahraman
gençlerle görüştü

​Viyana'daki terör saldırısında bir kadın ve polisi kurtardılar.

Başkanı 4 eyalet belirleyecek.
Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

Kendi çocuğumu öper gibi öptüm

​AFAD görevlisi o anları anlattı...
Valilik açıkladı

Valilik açıkladı

Bir ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması.

Türk bayrağı hassasiyeti

Türk bayrağı hassasiyeti

​İzmir'de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Binadan çatırtı sesleri yükseldi

Binadan çatırtı sesleri yükseldi

​Rızabey Apartmanı'nın yakınında olan olay paniğe neden oldu.
Elif ailesine kavuştu

Elif ailesine kavuştu

​3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı.
Türkiye<br>seferber oldu

Türkiye
seferber oldu

Ayda'nın köfte isteği sonrası sipariş yağdı, telefonlar kilitlendi.
İdil'de koronavirüs tespit edildi

İdil'de koronavirüs tespit edildi

55 saat sonra kurtarılan İdil'in sağlık durumunda yeni gelişme.
Dünyanın<br>sonu geldi sandım

Dünyanın
sonu geldi sandım

Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı o anları anlattı.
Geçmiş olsun<br>güzel yavrum

Geçmiş olsun
güzel yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz önce paylaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.