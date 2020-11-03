AB liderleri salgınla mücadele için bir kez daha toplanacak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda bir kez daha toplantı yapacak. AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırmıştı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 20:27 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 20:31 AA