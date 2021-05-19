Koronavirüs AB ülkelerinden koronavirüsü aşısı kararı Sınırları açmaya hazırlanıyor
DÜNYA

AB ülkelerinden koronavirüsü aşısı kararı: Sınırları açmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "tamamen" aşılanan kişilere bir yılı aşkın süredir kapalı olan kapılarını açmak üzere anlaştı.

Haber Merkezi AA
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor
Arşiv

AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, AB Komisyonunun bu ay başında sunduğu teklif üzerinde üye ülkeler vardığı anlaşmayla AB'nin onayladığı aşıların iki dozunu birden olan kişiler bu durumu kanıtlayarak AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Aşılananların serbest seyahatinin kesin olarak ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. AB yönetimi hazirandan itibaren bu uygulamaya geçmeyi planlıyor.

AB şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson'ın aşılarını onayladı. Bunlar arasında sadece Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor. Avrupa İlaç Ajansının şu anda ön değerlendirmesine devam ettiği aşılar ise Türkiye'de de kullanılan Sinovac ile Curevac, Novavax ve Sputnik V aşıları.

10 milyon doz Sinovac bu hafta geliyor
KORONAVİRÜS
10 milyon doz Sinovac bu hafta geliyor

AB ayrıca salgın durumuna bakarak bazı ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarını da kaldırma kararı aldı. AB'nin şu anda seyahat kısıtlaması uygulamadığı ülkeler arasında Avustralya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore, Tayland, İsrail ve mütekabiliyet şartına bağlı olarak Çin bulunuyordu. Bu listeye yakında İngiltere'nin de eklenmesi bekleniyor.

BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Şahin Türkiye'ye geliyor
KORONAVİRÜS
BioNTech aşısını geliştiren Prof. Dr. Şahin Türkiye'ye geliyor

AB Komisyonu, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB’ye turistik seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerisinde bulunmuştu.

Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması öngörülüyordu. Vaka durumlarının değerlendirilmesinde ise 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı sınırının 25'ten 75'e çıkarılması planlanıyordu.

Koronavirüsün varyantlarına karşı ise “acil fren” mekanizması kullanılacak. Bu kapsamda varyantların görüldüğü ülkelerden gelenlere çok hızlı ve koordineli şekilde kısıtlamaların getirilmesi mümkün olacak. AB’ye mecburi seyahatlere ise kişilerin aşı olup olmadığına bakılmaksızın izin verilebilecek.

AB, salgının başlamasının ardından geçen yıl mart ayında sınırlarını zorunlu olmayan seyahatlere kapatmıştı.

Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik
KORONAVİRÜS
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Faz-2'de beklediğimizin üstünde çok daha iyi sonuçlar elde ettik
Abone Ol Google News
Belgrad Ormanına akın

Belgrad Ormanı'na akın

Yoğunluk ve araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Galatasaraylılar Manchesterı destekleyecek

Galatasaraylılar
Manchester'ı destekleyecek

​Sarı kırmızılı camiada Mostafa Mohamed endişesi yaşanıyor.
SİHA sırasına Polonya da girdi: Polonyalı bakandan Bayraktar TB2 paylaşımı

"Bana 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar İsrail zulmüne alkış mı tutayım"

AFAD büyüklüklerini 4.3 ve 4.2 olarak açıkladı.

Toplam sayı 116 oldu

Toplam sayı 116 oldu

Pençe-Yıldırım'da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Bir ay içinde koronaya yenik düştüler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.