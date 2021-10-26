Koronavirüs ABD 8 Kasımdan itibaren kapılarını açıyor Yeni korona önlemleri açıklandı
DÜNYA

ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor: Yeni korona önlemleri açıklandı

ABD, gelecek ay sınırlarını yabancı turistlere açmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı. Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil tüm kişilerin uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif korona virüs testi ile ülkeye giriş yapabilecekleri açıklanırken, 18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif korona virüs testi vermeleri zorunlu olacak.

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Haber Merkezi İHA
ABD 8 Kasımdan itibaren kapılarını açıyor: Yeni korona önlemleri açıklandı
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Beyaz Saray, koronavirüs salgının başladığı 2020’den beri ilk kez yabancı uçuşlara uyguladığı kısıtlamaları kaldırmaya hazırlanıyor. Gelecek ay sınırlarını açmayı planlayan ABD, tüm yabancı turistleri korona virüs aşısı yaptırmış olmak şartıyla ülkeye tekrar kabul edeceğini açıkladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeyken Brezilya, Çin, İrlanda, İran, Güney Afrika, Hindistan ve Avrupa’daki 26 Şangay ülkesine ABD’ye uçuş yasağı getirmiş, Ocak 2021’de göreve başlayan Başkan Joe Biden sonrası yasaklı ülkeler listesi daha da genişlemişti. İngiltere, Hindistan, Çin ve birçok Avrupa ülkesini kapsayan uçuş yasağının gelecek ay kalkması bekleniyor.

ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu geliyor
KORONAVİRÜS
ABD'ye seyahat edeceklere aşı zorunluluğu geliyor

Önceki tedbirler geçerli


Dün açıklama yapan Biden, Havayolu şirketlerinin yolcuları uçağa kabul etmeden önce korona virüs aşılarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Herhangi bir korona virüs aşısının kabul edileceğini de söyleyen Biden, hava yolu şirketlerinin mutlaka resmi kaynakların verilerini kabul etmesi gerektiğini de belirtti. Biden ayrıca, "Bu ABD ve diğer ülkeler arasındaki seyahat ile ilgili, korona virüs nedeniyle alınan önceki tedbirler geçerli. Uluslararası uçuşlarda aşı önemli bir güvenlik sağlıyor" sözlerine yer verdi.

Semptomu olan çocuk 48 saat evde dinlensin
KORONAVİRÜS
Semptomu olan çocuk 48 saat evde dinlensin


  • Aşı olmamış ABD vatandaşları da dahil tüm kişilerin uçağa binmeden bir gün önce aldıkları negatif korona virüs testi ile ülkeye giriş yapabilecekleri açıklanırken, 18 yaş altındaki çocukların herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmadığı için seyahatlerinden 3 gün önce mutlaka negatif koronavirüs testi vermeleri zorunlu olacak.
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