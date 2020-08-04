ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken karantina açıklaması: Zararı yararından çok

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'un ülkenin bazı bölgelerinde hala çok yaygın olduğunu ve insanların gardlarını düşürmemesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Tüm Amerikalılar şunu bilmeli, sürekli karantina, istediğimiz sonuca ulaşmak için uygulanabilir bir yöntem değil. Bu yöntemin, zararı yararından çok." ifadesini kullandı.

OYNAT 00:24 Trump'tan rakibini kızdıracak sözler: ABD'ye zeki başkan lazım, çünkü Şi, Putin, Erdoğan zehir gibi Amerika Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın akıl sağlığını sorgulayarak başkanlık görevi için yeterli olmadığını” savundu. Başkan olmak için çok zeki ve sert olmak gerektiğini savunan Trump, Fox News kanalında, 'Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zehir gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zehir gibi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zehir gibi. Uğraştığın muhatapların arasında kafası zehir gibi çalışmayan kimseyi bulamazsın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Dünyanın birçok noktasında salgının tekrar hız kazandığına işaret eden Trump, "Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor. Bu karantinaların amacı, virüse karşı hastaneler başta olmak üzere kapasite geliştirilmesi, hastalık hakkında daha çok bilgi edinme, aşı ve tedavi geliştirme için zaman kazanmaktı." değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA TikTok’u yasaklıyor

"TikTok'un satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik"

Öte yandan Trump, Çin menşeili sosyal medya platformu TikTok'un ABD'ye satılması durumunda Hazine Bakanlığına pay verilmesi gerektiğini belirterek, "Ben TikTok'u yasaklama tehdidini yaparak, bu platform için bir değer oluşturdum. Bence bunun satışından büyük bir yüzdeyi hak ettik" diye konuştu.

DÜNYA ABD Başkanı Trump: TikTok’u ABD'de yasaklayacağız

TEKNOLOJİ Trump'tan TikTok açıklaması: Yasak konusunda bir karara varacağız