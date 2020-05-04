ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan koronavirüsün "Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı" iddiası: Çok sayıda delil var ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan koronavirüsün "Wuhan'daki laboratuvardan çıktığı" iddiası: Çok sayıda delil var ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) virüsünün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü. Pompeo "Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. Size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim. Başkan Trump bu konuda oldukça açık. Bizim belirlediğimiz zamanda sorumlu olanlardan hesap soracağız" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 04 Mayıs 2020, 08:31 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2020, 08:39 AA