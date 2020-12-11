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Koronavirüs ABDden Pfizer/Biontechin koronavirüs aşısı için beklenen onay çıktı
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi Pfizer/Biontech aşısına onay verdi

ABD'den Pfizer/Biontech'in koronavirüs aşısı için beklenen onay çıktı

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD’de beklenen onay çıktı. ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) koronavirüs aşısı için danışmanlık yapan Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Kurulu, bugün yaptığı oylamada Pfizer BioNTech koronavirüs aşısı için “acil kullanım izni” verdi. ABD geçtiğimiz Temmuz ayında Pfizer ile yaptığı anlaşmada 50 milyon doz alacağını açıklamıştı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma grubu Pfizer/Biontech aşısına onay verdi.

Bağımsız bilim insanları, salgın hastalık doktorları ve istatistikçilerden oluşan kurul, 17’ye karşı 4 oy ile aşının ABD’de 16 yaş üzeri kişilerde kullanılmasını onayladı.

  • Kurul tarafından gelen resmi açıklama sonrasında FDA’in önümüzdeki birkaç gün içerisinde resmi onayı vererek ABD’de aşının kullanılmasına izin vermesi bekleniyor.

Şu an depolarda hazır bulunan aşıların 6 milyon 400 bin adetinin onay gelir gelmez ülke geneline gönderileceğini belirten yetkililer yarısının hemen kullanılacağını diğer yarısının ise ilk dozu alanlara üç hafta sonra yapılacak ikinci dozlama için saklanacağını belirttiler.

50 MİLYON DOZ ALIM YAPILACAK

ABD geçtiğimiz Temmuz ayında Pfizer ile yaptığı anlaşmada 50 milyon doz alacağını açıklamıştı. 11 aydır aşı üzerinde çalışan Pfizer’ın onay almasının ardından benzer bir teknolojik altyapıya sahip Moderna aşısının da kısa zamanda onaylanması bekleniyor.

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