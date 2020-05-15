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Koronavirüs ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Beyaz Saraya Koronavirüs testi uyarısı Virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılmalı
DÜNYA

ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Beyaz Saray'a 'Koronavirüs testi' uyarısı: Virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılmalı

Beyaz Saray'ın kullandığı Kovid-19 testlerinin "yanlış sonuç verme olasılığının yüksek olduğu" iddialarının ardından FDA, hastalık belirtileri gösteren kişilere tekrar test yapılması gerektiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Beyaz Saray'ın kullandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin "yanlış sonuç verme olasılığının yüksek olduğu" iddialarının ardından, virüs şüphesi olan kişilere ikinci bir test yapılması gerektiğini açıkladı.

  • Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'ın yanı sıra üst düzey yetkililer ve çalışanlara günlük olarak yapılan Abbott Laboratories şirketine ait testlerin "yanlış" sonuç verebileceği iddiasının ardından FDA'den açıklama geldi.

FDA Direktörü Steve Hahn, bir kişinin Kovid-19 belirtileri gösterdiği halde sonucunun "negatif" çıkması durumunda tekrar test yaptırması gerektiğini duyurdu.

Testin Beyaz Saray'da kullanılmaya devam edilip edilmemesi hususunda ise Hahn, "Bu Beyaz Saray'ın kendi vereceği bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

New York Üniversitesinin yaptığı bir araştırmada, Abbott testlerinin vakaların neredeyse yarısını tespit edemediği öne sürülmüştü.

Abbott Laboratories ise söz konusu araştırmanın sonuçlarını reddetmişti.

Virüs Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Trump'ın yaverlerinden birinde 7 Mayıs'ta Kovid-19'a rastlanması üzerine, 8 Mayıs'ta da Başkan Yardımcısı Pence'in Sözcüsü Katie Miller'a Kovid-19 teşhisi konulmuştu.

  • Miller'ın eşi Stephen Miller'ın da Trump'ın danışmanı olması, Beyaz Saray'daki virüs endişelerini artırmıştı.

Ayrıca 8 Mayıs'ta, Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump'ın asistanında ve 11 gizli servis elemanında virüs çıkmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci kendilerini karantinaya almıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in de kendini karantinaya alacağı ileri sürülmüş ancak Beyaz Saray bu iddiaları yalanlamıştı.

Beyaz Saray, hafta içinde aldığı kararlarla, yönetim ofislerinin bulunduğu West Wing'e (Batı Kanadı) gelen çalışanların ve misafirlerin maske takmasını zorunlu hale getirmiş, Trump ve Pence'in yanı sıra tüm Beyaz Saray çalışanları ve gazetecilere günlük test yapılmasını kararlaştırmıştı.

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