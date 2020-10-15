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Koronavirüs ABD medyası Başkan Trumpın bu sabahtan beri ateşi var
DÜNYA

ABD medyası: Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

ABD medyası koronavirüs hastalığını geçiren Trump'ın yeniden ateşi olduğunu duyurdu. CNN haberinde “Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD Başkanı Donald Trump.

ABD’de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Donald Trump’ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı.

  • CNN, ismini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, doktor Sean Conley, Başkan Trump’ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

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