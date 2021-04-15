Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABD rakamları açıkladı Aşılandıktan sonra virüse yakalanma oranı 100 binde 8 kişi
DÜNYA

ABD rakamları açıkladı: Aşılandıktan sonra virüse yakalanma oranı 100 binde 8 kişi

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de, geliştirilen aşıların uygulandığı 66 milyon kişiden yalnızca 5 bin 800'ünün virüse yakalandığı açıklandı. Yetkili makamlardan yapılan açıklamaya göre, söz konusu vakaların yüzde 40'ı 60 yaş ve üzerinde görülürken, cinsiyet açısından da yüzde 65 oranında kadınların daha fazla virüse yakalandığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
ABD rakamları açıkladı: Aşılandıktan sonra virüse yakalanma oranı 100 binde 8 kişi
Arşiv

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, ülke genelinde koronavirüs aşılamasını tamamlamış ve üstünden en az 2 hafta geçmiş kişilerde görülen "atılım yapan vakalar" adını verdikleri enfekte olma oranının 100 binde 8 olduğu kaydedildi.

Vakaların yüzde 40'ı 60 yaş ve üzeri ve kadınlar daha fazla yakalanıyor

Yaş kategorisi bakımından söz konusu vakaların yüzde 40'ının 60 yaş üzeri kişilerde gerçekleştiğine dikkati çekilerek, cinsiyet açısından da yüzde 65 oranında kadınların virüse daha fazla yakalandığı belirtildi.

Yaşlılarda, bünyelerinin aşıya rağmen virüse karşı yeterince bağışıklık sistemi geliştirememesi nedeniyle koronavirüse yakalanma riskinin yüksek olabileceği aktarılarak, ayrıca virüsün varyantlarının yüksel viral yoğunluğa maruz kalan kişilerde, aşılamanın getirdiği korumanın sağlanamadığına işaret edildi.

Aşılandıktan sonra koronaya yakalananların yüzde 29'u belirti göstermedi

CDC kayıtlarına göre, aşılamadan sonra koronavirüse yakalananların yüzde 29'u belirti göstermezken, yüzde 7'sinin ise hastaneye kaldırıldığı ve aşılandıktan sonra virüse yakalanıp hayatını kaybeden kişi sayısının şu ana kadar 74 olduğu bildirildi.

Yetkililer, enfeksiyonu önlemede hiçbir aşının yüzde 100 etkili olmadığına vurgu yaparak, bu tür "atılım yapan vakalar"ın şaşırtıcı olmamasının ve aşılamasını tamamlamış kişilerin virüse karşı tedbirlere devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Koca: Gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca: Gece saat 24'e kadar aşı randevusu verilmektedir

Türkiye'nin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybında korkutan zirve
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 15 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybında korkutan zirve
Abone Ol Google News
Can kaybında korkutan zirve

Can kaybında korkutan zirve

Koronavirüs tablosunda kötüye gidiş devam ediyor.
ABDde polis şiddeti bitmiyor

ABD'de polis şiddeti bitmiyor

Siyahi genç hastanede vurularak öldürüldü.
Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

Sosyal Koruma Kalkanı yardımları 60 milyar lirayı aştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Özbek Otağı'nda görüştü.

Başkan yardımcısı<br>görevden alındı

Başkan yardımcısı
görevden alındı

​Almanya gezisine katılanların geri dönmediği iddiası.

Haddini aşan 'Yunan Bakan'a Çavuşoğlu sert çıktı.

​Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TVNET'in canlı yayın konuğu.

Günde 3 ton tüketiliyor

Günde 3 ton tüketiliyor

Şanlıurfa'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.