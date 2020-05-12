Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs ABD ve Fransada koronavirüs organ nakillerinde düşüşe neden oldu Ölen bağışçının kaybedilen organları, yitirilmiş fırsatlar
DÜNYA

ABD ve Fransa'da koronavirüs organ nakillerinde düşüşe neden oldu: Ölen bağışçının kaybedilen organları, yitirilmiş fırsatlar

ABD ve Fransa'da, koronavirüs salgınının, bağışçıların hayatının tehlikeye atılması endişesi, ölen bağışçılardan işe yarar organların alınamaması ve hastanelerin nakil yapılabilecekken çok dolu olması nedeniyle organ nakillerini olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Dünya çapında hastaneler, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tıbbi bakım gerektiren işlemleri erteledi.
Dünya çapında hastaneler, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tıbbi bakım gerektiren işlemleri erteledi.

Lancet dergisine konuşan uzmanlar, en yaygın yöntem olan ölen bağışçıdan alınan organ nakillerinin, şubat sonundan nisan başına kadar geçen sürede ABD'de neredeyse yarı yarıya, Fransa'da ise yüzde 90 düştüğünü açıkladı.

  • ABD'de nakil sistemini işleten Birleşik Organ Paylaşım Ağı'na göre, hayattaki bağışçılardan nakiller de Kovid-19 salgını sırasında benzer şekilde düştü. ABD'de salgın ilan edilen martın ikinci haftasında, hayattaki bağışçılardan 151 nakil yapılırken, nisanın ilk haftasında bu sayı 16'ya indi.

Düşüşte ilk sıraya "böbrek nakilleri" yerleşirken, bunu "kalp, akciğer ve karaciğer" nakilleri izliyor.

Uzmanlar, Kovid-19'dan değil de salgının yeni bir organa sahip olma şanslarını engellemesi nedeniyle kaç kişinin yaşamını yitirebileceğini söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade ediyor.

"Ölen bağışçının kaybedilen organları, yitirilmiş fırsatlar"

Paris Nakil Grubunun yöneticisi ve böbrek uzmanı Dr. Alexandre Loupy, hayattaki bağışçılarla yeni bir nakil tarihinin ayarlanabileceğini, ölen bağışçının kaybedilen organlarının yitirilmiş fırsatlar olduğunu dile getirdi.

Pennsylvania Üniversitesinden Dr. Peter Reese de nakillerde Fransa'da daha yüksek kaydedilen düşüşün ABD'de olduğu gibi eyaletlere göre değişkenlik gösteren değil, daha merkezi kamu sağlığı politikalarından kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesini yaptı.

Dünya çapında hastaneler, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm tıbbi bakım gerektiren işlemleri erteledi.

Tercihe bağlı olmayan ameliyatlar sınıfına giren organ nakillerinde, operasyondan sonra bağışıklık baskılayıcı ilaçlar verilen hastaya virüs bulaşması büyük bir risk olarak görülüyor.

İspanya'da koronavirüs mağdurları yeterli tedbir almamakla suçladıkları hükümete karşı mahkemeye başvurdu
KORONAVİRÜS
İspanya'da koronavirüs mağdurları yeterli tedbir almamakla suçladıkları hükümete karşı mahkemeye başvurdu

Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 232 bini aştı
KORONAVİRÜS
Salgının en çok yayıldığı ikinci ülke Rusya'da tespit edilen vaka sayısı 232 bini aştı

Gana'da bir işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
KORONAVİRÜS
Gana'da bir işçi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 653'e yükseldi
KORONAVİRÜS
Brezilya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 653'e yükseldi
Abone Ol Google News
En küçük savaşçı

En küçük savaşçı

​45 günlük Amine bebek alkışlarla yoğun bakımdan çıkarıldı.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

​Rize'de cadde ve sokaklar yine doldu, valilik uyarı yaptı.
Güçlübüyüme bekliyor

Güçlü
büyüme bekliyor

​EBRD Başkanı'ndan Türkiye'ye övgü dolu sözler.
Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

Dünyanın hayra yorulmuş rüyası: Buhara

​Osman Bey'in rüyası ile bereketlenen topraklar.
Yangın çıkarma hastalığı var

Yangın çıkarma hastalığı var

'Gizemli yangınlara' pedagog yorumu: Tedavi edilmesi gerek.
İYİ Parti'den<br>HDP'ye açık kapı

İYİ Parti'den
HDP'ye açık kapı

​"HDP'li Sancar'la görüşür müsünüz?" sorusuna 'hayır' demedi.

EastMed<br>projesi çöktü!

EastMed
projesi çöktü!

​Uzmanlar, Türkiye karşıtı bildiriyi yorumladı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Play-off önerisi

Play-off önerisi

​Eşref Hamamcıoğlu'ndan TFF'nin kararına tepki

Tatilcilerin<br>yeni tercihi

Tatilcilerin
yeni tercihi

​Günlük iki bin TL ödemeyi gözden çıkardılar.
Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

​İstanbul'da boğaz köprülerinde trafik yoğunluğu.
Türkiye'de<br>koronayı yendi

Türkiye'de
koronayı yendi

​İsveç'ten ambulans uçak ile Türkiye'ye getirilmişti.
Yolcular<br>testten geçecek

Yolcular
testten geçecek

​Koronavirüs sonrası havalimanlarında yeni dönem.
Denizden bulaşmaz

Denizden bulaşmaz

Enfeksiyon uzmanından rahatlatan açıklama.
21 milyarlık<br>sürpriz adım

21 milyarlık
sürpriz adım

​Üç kamu bankası için çalışmalar başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.