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ABD zor durum: Otoparkı hastaneye çevirdiler

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Reno şehrinde vaka sayıları artınca yetkililer çareyi otopark olarak kullanılan bir binayı hastaneye çevirmekte buldular.

Haber Merkezi Diğer
​Eyalet verilerine göre, salgın Nevada'da Mart ayından bu yana 2 bin 300'den fazla can aldı.
​Eyalet verilerine göre, salgın Nevada'da Mart ayından bu yana 2 bin 300'den fazla can aldı.

ABD'nin "CBS news" kanalının aktardığına göre, son üç hafta içinde, uzun süreli bakıma ihtiyaç duymayanlar için oluşturulan otopark hastanede 265 hasta tedavi edildi.

  • Hastane yetkilisi Tony Slonim "Salgın ile mücadele eden sağlık çalışanları hayal edemeyecekleri şeyler görüyorlar" dedi. Babasını koronavirüs ile olan mücadelesinde hayatını kaybettiğini söyleyen Slonim, "Salgınla mücadelenin bireysel çaba gerektirdiğini düşünüyorum" dedi.

Eyalet verilerine göre, salgın Nevada'da Mart ayından bu yana 2 bin 300'den fazla can aldı. Resmi rakamlara göre koronavirüs sebebiyle hastaneye yatış sayısı da geçen ay yüzde 260'tan fazla arttı.

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Trump: Fotoğraf sahte

Otopark hastanenin müdürü Janet Baum, yerel medyaya yaptığı açıklamada "En çılgın kabuslarımda bile bu kadar insanı öldürecek bir şey göreceğimizi düşünmemiştim" şeklinde duygularını ifade etti.

  • Başkan Donald Trump, fotoğrafın sahte olduğunu iddia etti.
  • Trump destekçisi bir hesap, "Hiç hasta yok, katlanmış yataklar, hiç kullanılmayan sarılmış ekipmanlar! Bu dolandırıcılığa milyonlar harcadılar" dedi, ABD Başkanı ise RT etti.

Ancak hastanede görevli hemşire Danielle Paradise Trump'a tepki göstererek "Bu 'sahte' Nevada hastanesinin otoparkı% 100 gerçek; bunu biliyorum çünkü burası benim hastanem. Şu anda aşırı derecede hasta Covid hastaları ile boğuşuyoruz. Her gün kapasitemizin çok üzerinde çalışıyoruz. Birden fazla Covid ünitemiz var; bunlardan biri otoparkımız" dedi.

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