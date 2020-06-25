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Koronavirüs ABDde 1,4 milyar dolarlık pardon 1,1 milyon ölüye çek gönderilmiş
DÜNYA

ABD'de 1,4 milyar dolarlık pardon: 1,1 milyon ölüye çek gönderilmiş

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik zorluk yaşamamaları için vergi mükelleflerine gönderilen destek paketi kapsamında 1,1 milyon ölüye de çek gittiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kongre'ye raporlama yapan Hesap Verebilirlik Ofisinin yayımladığı raporda, söz konusu yardım paketinin Kongre'den geçmesinin ardından Hazine Bakanlığının, yetkilere bir an önce çeklerin dağıtılması talimatı verdiği belirtildi.

Vergi ödeyen kişilere ailedeki kişi başı 1200, çocuk başı 500 dolar gönderilmesini ön gören paket kapsamında, 2018 ve 2019 yıllarında vergi iadesi yapan kişilere çekler otomatik olarak banka hesapları üzerinden yatırıldı ya da adreslerine gönderildi.

1,1 milyon kişiye çek gitti

Raporda ise martta başlayan çek ödemelerinde mayısa kadar ölü kişilerin durumunun hesaba katılmadığı bu nedenle de hayatta olmayan 1,1 milyon kişiye çek gittiği belirtildi.

Ayrıca, söz konusu kişilere giden çeklerin toplam değerinin 1,4 milyar dolar olduğu vurgulandı.

Öte yandan ABD Vergi İdaresinin (IRS) web sitesine 6 Mayıs'ta, ölü kişilere yatırılan paraların, devlete iadesi için bir duyuru yayımlandığına işaret edilen raporda, "ABD Vergi Dairesi, ölü kişilere yatırılan bu paraların geri nasıl ödeneceğine dair henüz bir açıklama yapmadı." bilgisine yer verildi.

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