Koronavirüs ABDde 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
DÜNYA

ABD'de 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

ABD'nin Michigan eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5yaşındaki Syklar Herbett'in iki hafta solunum cihazina bağlı kaldıktan sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de şu ana kadar 40 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
ABD'de şu ana kadar 40 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletinde 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde, anne ve babası polis memuru ve itfaiyeci olan 5 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Detroit News'te yer alan habere göre, Michigan eyaletine bağlı Detroit kentinde ebeveynleri polis memuru ve itfaiyeci olan 5 yaşındaki Skylar Herbert isimli bir kız çocuğu, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından solunum cihazına bağlandı.

Herbert'in iki hafta boyunca cihaza bağlı kaldıktan sonra hayatını kaybettiği kaydedilen haberde, bunun Michigan eyaletinde meydana gelen Kovid-19 kaynaklı en genç ölüm olduğu belirtildi.

Herbert'ten önce eyalette Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta 20 yaşındaydı.

Herbert'in hayatını kaybettiği Beaumont Health hastanesi yetkilileri, açıklamada bulunarak ölümü doğruladı ve ailesine başsağlığı diledi.

Son yayınlanan verilere göre ise Michigan eyaletinde toplam olarak 32 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi ve 2 bin 500 hasta hayatını kaybetti.

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