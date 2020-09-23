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Koronavirüs ABDde 91lik profesörden uzaktan eğitim Sosyal medyada gündem oldu
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ABD'de 91'lik profesörden uzaktan eğitim: Sosyal medyada gündem oldu

ABD’de 91 yaşındaki üniversite profesörü Charles Krohn’un, öğrencilerine uzaktan eğitim verdiği sırada kızı tarafından çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Görüntülere yorum yapan kullanıcılar arasında Charles’ın eski öğrencilerinin de bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
91 yaşındaki profesör sosyal medyada ilgi odağı oldu.
91 yaşındaki profesör sosyal medyada ilgi odağı oldu.

ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde yaşayan Julia Krohn, 91 yaşındaki üniversite profesörü babası Charles Krohn’u öğrencilerine uzaktan eğitim verdiği sırada video kayda aldı. Julia daha sonra İngilizce Profesörü olan babasının kaydını ve bir de fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 50 yıldan fazladır eğitim veren ve şu an Thomas Üniversitesi’nde İngilizce Profesörü olarak görev yapan Charles’ın görüntülerine ve fotoğrafına birçok sosyal medya kullanıcısı yorumda bulundu. Yorumda bulunan kullanıcılar arasında Charles’ın neredeyse 1960’larda eğitim verdiği eski öğrencilerinin de bulunduğu ifade edildi.

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"Edebiyat dünyasına yeni bir kapı açtı"

Charles’ın eski öğrencilerinin “Bana çok şey öğretti ve benim için edebiyat dünyasına yeni bir kapı açtı. Tutkusunun ve işine adanmışlığının her zaman farkındaydım. Charles Krohn ile olan eğitim deneyimimi asla unutmayacağım” gibi yorumlarda bulunduğu belirtildi.

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Uzaktan eğitim nasıl olacak?


  • Thomas Üniversitesi’nin koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzaktan öğrenme modelini benimsediği ve Charles’ın bilgisayar sorunları yaşaması nedeniyle de kızı Julia’nın, babasını evine davet ederek kendi bilgisayarını kullanmasını teklif etti.

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"Babamdan çok etkilendim"

Yerel medyaya yaptığı açıklamasında yaklaşık 20 yıldır babasını eğitim verirken görmediğini ifade eden Julia babasını eğitim verirken izlemekten çok etkilendiğini belirtti. Ayrıca Julia babasının bilgisayarının daha sonra tamir edildiği bilgisini de sözlerine ekledi.
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