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Koronavirüs ABDde aşı hazırlığı Yüksek risk grubuna dağıtım yapılacak
DÜNYA

ABD’de aşı hazırlığı: 'Yüksek risk grubuna' dağıtım yapılacak

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, sağlık çalışanlarına bilgilendirme gönderdi. Koronavirüs salgınında “yüksek risk grubunda” bulunan ABD’lilere aşı dağıtımı yapılacağını duyuruldu.

Haber Merkezi DHA
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CDC yayınladığı bilgilendirmede, sağlık çalışanlarının aşıiçin gerekli çalışmanın Ekim sonuna kadar tamamlanması gerektiğini vurguladı.

  • Basına konuşan CDC sözcüsü, "Eyaletler olası aşı dağıtımı planları üzerinde çalışırken, CDC de eyaletlere, Ekim ve Kasım aylarında aşı stokunun sınırlı hale gelmesi ihtimali gibi bazı planlama öngörüleri konusunda yardımcı olacak" dedi.

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DR FAUCİ AŞI HAZIRLIĞINI TEYİT ETTİ

ABD hükümeti koronavirüs salgını danışmanı Dr. Anthony Fauci, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında koronavirüs aşısı deneylerine katılan gönüllülerin sayısı baz alındığında, Kasım veya Aralık ayına kadar aşılardan en az birinin güvenli ve etkili olup olmadığını anlamak için yeterli sayıda klinik veri toplanmış olabileceğini söyledi.

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