Koronavirüs ABDde hasta halde işe gitmiş bir kişi bölgedeki 2 ayrı salgının nedeni olabilir
DÜNYA

ABD’de hasta halde işe gitmiş bir kişi bölgedeki 2 ayrı salgının nedeni olabilir

ABD’de hasta halde işe gitmiş bir kişi bölgedeki 2 ayrı salgının nedeni olabilir

Hasta halde çalışmaya gitmiş bir kişinin, ABD’nin Oregon eyaletindeki Douglas bölgesinde 2 ayrı Covid-19 salgınının nedeni olabileceği düşünülüyor.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Oregon'daki yetkililer, eyaletteki son iki Covid-19 salgınının kaynağının büyük olasılıkla 'süper bulaştırıcı eylemi' olduğunu söyledi. Oregon eyaletindeki Douglas bölge yetkilileri, bir kişinin hasta halde bilerek işe gittiğini ve sonra bu kişinin virüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Yetkililer, 2 ayrı Covid-19 salgınının geriye doğru bu kişiye kadar izinin sürüldüğünü, ilk salgında 7 kişinin öldüğünü ve ikinci salgında ise yüzlerce kişinin kendini karantinaya almak zorunda kaldığı belirtildi. Yetkililerin, söz konusu enfekte kişinin çalışma yeri ya da hasta halde ne zaman işe gittiği bilgisini paylaşmadığı belirtildi.

SALGINLARDAN BİRİNDE 7 KİŞİ ÖLDÜ
Douglas bölgesi yetkililerince yapılan 17 Aralık tarihli bir açıklamada, "Bu salgınlardan biri 7 ölümle sonuçlandı ve diğer son salgın nedeniyle 300 kişi/aile karantinada kaldı. Bu insanların şu anda hissettikleri derin üzüntüyü hayal bile edemiyoruz ve onlara sempati duyuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.
Oregon eyaletinin güneyinde bulunan ve yaklaşık 111 bin nüfusa sahip Douglas bölgesinde Salı günü itibariyle toplamda 1315 koronavirüs vakası görüldü ve sayıya da virüs testi pozitif çıkanların yanı sıra pozitif olduğu varsayılan kişilerin de dahil olduğu ifade edildi.

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