ABD'de koronavirüs araştırması yapan akademisyen evinde ölü bulundu: Vücudunda kurşun izlerine rastlandı

CNN'in haberine göre, üniversite, akademisyenin Kovid-19'la ilgili çok önemli bir araştırmayı yürüttüğünü açıklarken, polis olayın açık bir cinayet olduğunu bildirdi.

Polis, kimliği belirlenemeyen katil zanlısının Bing'i öldürmesinin ardından arabasında intihar ettiğini belirtirken, Bing'in Çinli olması nedeniyle hedef alındığına dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı.

Üniversite tarafından akademisyen Bing'in ölümü nedeniyle yapılan açıklamada, verimli bir araştırmacı olan Bing'in "trajik ölümünden" derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Üniversitenin Hesaplama ve Sistem Biyolojisi Bölümü'ndeki meslektaşları ise Bing'in, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaların ve bunların komplikasyonlarının hücresel temelini anlamaya yönelik yapılan araştırmada çok önemli bulgular elde etmek üzere olduğuna dikkati çekti.

KORONAVİRÜS İtalya’da karantina sonrası normalleşme süreci başladı: 7 haftadır evde kalan yaşlılar soluğu torunlarının yanında aldı

KORONAVİRÜS İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 418'e yükseldi

KORONAVİRÜS İspanya'da 244 kişi daha koronavirüs nedeniyle öldü

KORONAVİRÜS ABD'de koronavirüs testi kuyruğu: Arabanın içinden test yaptırıyorlar