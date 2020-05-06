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Koronavirüs ABDde koronavirüs araştırması yapan akademisyen evinde ölü bulundu Vücudunda kurşun izlerine rastlandı
DÜNYA

ABD'de koronavirüs araştırması yapan akademisyen evinde ölü bulundu: Vücudunda kurşun izlerine rastlandı

ABD'nin Pittsburgh Üniversitesinde yeni tip koronavirüs araştırması yapan bir akademisyen evinde ölü bulundu. Pittsburgh şehrine bağlı Ross kasabası polisi, Çin asıllı Dr. Öğr. Üyesi Bing Liu'nun baş, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde kurşun izlerine rastlanıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Çin asıllı Dr. Öğr. Üyesi Bing Liu.
Çin asıllı Dr. Öğr. Üyesi Bing Liu.

CNN'in haberine göre, üniversite, akademisyenin Kovid-19'la ilgili çok önemli bir araştırmayı yürüttüğünü açıklarken, polis olayın açık bir cinayet olduğunu bildirdi.

  • Polis, kimliği belirlenemeyen katil zanlısının Bing'i öldürmesinin ardından arabasında intihar ettiğini belirtirken, Bing'in Çinli olması nedeniyle hedef alındığına dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı.

Üniversite tarafından akademisyen Bing'in ölümü nedeniyle yapılan açıklamada, verimli bir araştırmacı olan Bing'in "trajik ölümünden" derin üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Üniversitenin Hesaplama ve Sistem Biyolojisi Bölümü'ndeki meslektaşları ise Bing'in, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun altında yatan hücresel mekanizmaların ve bunların komplikasyonlarının hücresel temelini anlamaya yönelik yapılan araştırmada çok önemli bulgular elde etmek üzere olduğuna dikkati çekti.

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