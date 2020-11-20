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DÜNYA

ABD'de koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 258 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1986 artarak 258 bin 431'e yükseldi. New York, 34 bin 136 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 195 bin 904 artışla 12 milyon 78 bin 831'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1986 artarak 258 bin 431'e ulaştığı ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 246 bini, toplam test sayısı 175 milyonu geçti.

New York ilk sırada yer aldı


Ülkede en çok vaka 1 milyon 147 bin 276 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 80 bin 261 vakayla Kaliforniya ve 914 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 136 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Kovid-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 9 milyon 21 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 983 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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KORONAVİRÜS
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