Koronavirüs ABDde on binlerce litre süt fazla arz gerekçesiyle dökülüyor
DÜNYA

ABD’de on binlerce litre süt “fazla arz” gerekçesiyle dökülüyor

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle süt ürünleri gibi temel gıdalara olan talep arttı. Oluşan fazla arzın fiyatları etkilememesi amacıyla süt tedarikçilerinden sütleri dökmeleri istendi. Çiftçilerin günde 25 bin ile 30 bin galon sütü döktüğü tahmin ediliyor. Çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığı'na sütü satın alıp sonrasında ihtiyacı olanlara bağışlaması çağrısı yapıyor.

Haber Merkezi Reuters Diğer
On binlerce litre süt dökülmeye başlandı.
On binlerce litre süt dökülmeye başlandı.

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle süt gibi temel gıda ürünlerine talep attı. Ülkede süt tedarikçileri farzla arz nedeniyle sütleri dökmeye zorlandı.

Oluşan fazla arz nedeniyle fiyatların düşmemesi için üreticilerden sütleri dökmeleri istendi. ABD’nin Wisconsin eyaletindeki West Bend’de mandıra çiftlikleri koronavirüs salgını nedeniyle günde on binlerce galon (1 galon yaklaşık 3.8 litre) sütü dökmeye başladı.

West Bend’deki Golden E çiftliği, sütü dökmelerinin nedenini, pazardaki aşırı arz olarak açıklıyor. Günde 25 bin ile 30 bin galon sütün döküldüğü tahmin ediliyor.

Çiftçilerden Ryan Elbe, “31 Mart’ta sütü derhal boşaltmaya başlamamız gerektiği çağrısında bulunuldu. Anladığım kadarıyla, fazla miktarda süt var” dedi.

Peynir Üreticileri Derneği Genel Müdürü John Umhoefer, “Bunun olmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Fakat yüz binlerce restoran, okul ve üniversite kapalıyken muazzam bir pazar kaybettik” diye konuştu.

Tarım Bakanlığı'na çağrı

Çiftçiler, ABD Tarım Bakanlığının (USDA) sütü satın alıp sonrasında ihtiyacı olanlara bağışlaması için adım atmasını istiyor.

Umhoefer, “Hükümetin beslenme programlarına ve okul öğle yemeği programlarına vermek için süt ve süt ürünlerini almasını istedik. Böylelikle insanları besleriz ve mandıra çiftliklerine paralarını almaları için yardımcı oluruz” dedi.

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