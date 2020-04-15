ABD'de şok eden fotoğraflar: Morglarda yer yok cesetler üst üste

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ülkelerin sağlık ve sigorta sistemlerini de gündeme getirdi. Sigorta sisteminin en çok eleştirildiği ülkelerden ABD, koronavirüs salgınında bir kez daha sınıfta kaldı. Ülkede bazı eyaletlerde koronavirüs testinin ücretsiz olduğu iddia edilse de tedavi ücreti dudak uçuklattı. Sigortalıların koronavirüs tedavisi 15 bin dolar tutarken sigortası olmayanların tedavi ücretinin 75 bin dolara kadar çıktığı öğrenildi. ABD’deki sağlık sistemi hakkında merak edilenleri ABD’de sigortacılık yapan Hazar Sigorta’nın sahibi Berker Hazar anlattı.

ABD'de hastane odalarında son durum

DEVLET SİGORTASI HER YERDE GEÇMİYOR

Özel sigortaların her hastanede devlet sigortasının ise bazı sağlık kurumlarında geçerli olduğunun altını çizen Hazar, “Geliri çok düşük olanlara devletin tamamını ödediği sigorta var. O ise her yerde geçmiyor. Onun dışında özel sigortalar var. Bunlarda kişinin gelirine göre devlet sigorta priminin bir kısmında yardımcı olabiliyor. Gelir düzeyiniz normalin üstündeyse o zaman devlet size hiç yardımda bulunmuyor. Aylık sigorta bedeli kişi başı 100 dolardan başlayıp bin 500’e kadar çıkabiliyor. Herhangi bir sağlık kurumuna gittiğinizde sigortanız varsa sigortanız hastaneye ödeme yapıyor. Daha sonra sizin sigortanızdaki teminatlarınıza göre size fatura gelebiliyor” ifadelerini kullandı.

EVİNİZE İPOTEK GELİR

Pandemi döneminde sağlık sisteminin çok değişmediğini kaydeden Hazar, “Normalde koronavirüs testi yaptırmanız için sigortanız olması gerekmiyor. Aciliyete göre test ücreti bin 300 doları bulabiliyor ama bazı eyaletlerde sigortası olmayana da bedava virüs testi yapıldığı belirtildi. Fakat birçok eyalette testler ücretli. Test yapıldıktan sonra hastaneye yatırılma durumunuz çıkarsa ve sigortanız yoksa tedavi ücreti 75 bin doları bulabiliyor. Normalde ortalama tedavi ücreti 15 bin dolar tutuyor. Koronadan dolayı hastanede toplamda 6 gün kaldınız diyelim ve evinize 75 bin dolarlık fatura geldi. Ödeyemezseniz hastaneden birçok mektup alır ve daha sonra hastaneden durmadan sizi ararlar ve borcunuzu ödemediğinizi kredi bürolarına bildirirler ve bu arada evinize varsa aracınıza ipotek koyabilirler” dedi.

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CEZASI YÜKSEK

Amerika’da sigortası olmayan ailelerin ceza ödemek zorunda kaldığını belirten Hazar, “Amerika’da Obama’nın başkanlığı sırasında çıkarttığı kanun ile herkesin sağlık sigortası alması gerekiyordu. Kasım 15 ile Ocak 1 arasında sigorta almayan kişilerden vergilerini yaparlarken ceza kesiliyordu. Washington’da yaşayan bir kişinin sağlık sigortası yoksa vergisini yaparken ondan 695 dolar ceza kesiliyor. Bu kişiden, çocukları için sigorta almadıysa çocuk başına 347 dolar ceza kesiliyor. Toplamda da bir aileden en fazla olarak yılda 2 bin 85 dolar ya da gelirinin yüzde 2 buçuğu kadar vergide ceza ödemek zorunda kalıyor” dedi.

Korkunç!

New York (arşiv)

Koronavirüsün vaka ve ölü sayısında merkez üssü haline gelen ABD’den gelen görüntüler, bilançonun ağırlaştığını gözler önüne serdi. ABD’nin New York kentindeki toplu mezar görüntülerinin ardından ABD medyası, Detroit’teki Sinai-Grace Hastanesi’nde morgda yer kalmadığı için boş odalara depolanan cesetlerin görüntülerini ortaya çıktı. Ülkede morg kapasitelerinin dolması nedeniyle sıkıntıların yaşandığı ABD’de kapasite artmasına rağmen sıkıntıların sürdüğü görüldü. CNN’de yayınlanan habere göre, normalde çalışanların uyumak ve dinlenmek için kullandığı odalar morg kapasitesinin yetmemesi sonucunda morga dönüştürüldü.

25 bin 394 ölüm

ABD’de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 754 artarak 25 bin 394’e çıktı. Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD’de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 413 artışla 605 bin 354’e, can kaybı bin 754 artarak 25 bin 394’e ulaştı. Vaka sayısında yarım milyon eşiğini geride bırakan ABD’yi 172 bin 541 vakayla İspanya, 162 bin 488 ile İtalya ve 143 bin 303 ile Fransa takip ediyor. ABD’deki vaka sayısının, sıralamada kendisinden sonra gelen ilk üç ülke olan İspanya, İtalya ve Fransa’nın toplamından fazla olması dikkati çekiyor.

Şimdi de fare istilası

Fotoğraf: Arşiv

ABD’deki vaka sayılarındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı. ABD’nin New York eyaletinde koronavirüs vaka sayısı dünyada tüm ülkeleri geçerek 195 bine çıktı. New York’taki ölü sayısı da 10 bini aştı. ABD’de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece koronavirüs değil, lağım fareleri de tehdit ediyor. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade ediliyor. Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu. Corrigan, büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getirdi.

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