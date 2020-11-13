Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs ABDden dikkat çeken haber Trumpın 130 koruması karantinaya alındı
DÜNYA

ABD'den dikkat çeken haber: Trump'ın 130 koruması karantinaya alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ı korumakla görevli 130 Gizli Servis çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu. Başkanlık seçimleri ardından Trump, sonuçlara itiraz etmişti. Trump'ın seçimlerle ilgili tutumu ardından gelen karantina haberi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Trump
Trump

ABD Başkanı Donald Trump’ı korumakla görevli 130’dan fazla Gizli Servis çalışanının koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucu karantinaya alındığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ı korumakla görevli 130’dan fazla Gizli Servis çalışanında koronavirüs tespit edildi. Söz konusu görevlilerin,Trump’ı seçim kampanyası boyunca düzenlediği mitinglerde koruduğu ifade edildi. ABD medyası, Trump’ın düzenlediği mitinglerde Gizli Servis çalışanlarının Trump ile destekçileri arasında durduğuna ve birçoğunda maske bulunmadığına dikkat çekti.Gizli servis korumalarının karantinaya alındığı belirtildi.

ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1180 kişi öldü: Toplam bilanço ağırlaşıyor
KORONAVİRÜS
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte 1180 kişi öldü: Toplam bilanço ağırlaşıyor

ABD’DE SON DURUM

  • ABD’de son açıklanan verilere göre 10 milyon 888 bin 324 kişi koronavirüse yakalandı. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 248 bin 686’ya ulaştığı bildirildi.

Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor
KORONAVİRÜS
Elon Musk'ın yaptırdığı 4 testin ikisi negatif ikisi pozitif çıktı: Son derece düzmece bir şeyler oluyor

Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı
HAYAT
Aralık ayında dünya gündemine bomba gibi düşen koronavirüsle ilgili 50 milyon haber yapıldı
Abone Ol Google News
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Günlük vaka 7 ay önceki seviyelere çıktı.
Korumaları karantinaya alındı

Korumaları karantinaya alındı

Başkanlık seçimleri ardından dikkat çeken haber.
Minsk Grubu çöktü Fransa da çöktü

Minsk Grubu çöktü Fransa da çöktü

​Karabağ'ın çözümünde masada hangi ülkeler yer alacak?
Google'a ceza

Google'a ceza

Rekabet Kurulu, kararını açıkladı.
İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı

Vali açıkladı: Pazar yerlerinde artık sigara içilmeyecek.
Aspirinden vazgeçmiyorlar

Aspirinden vazgeçmiyorlar

​Bulgarlar Edirne'de eczanelerde aspirin bırakmadı.

Aşı şirketlerin kar hırsına kurban edilmemeli

Aşı şirketlerin kar hırsına kurban edilmemeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu.
Oktar'a hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.