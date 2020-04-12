Koronavirüs Aç kalan sokak hayvanları için harekete geçtiler 2 ton mama dağıtıldı
TÜRKİYE

Aç kalan sokak hayvanları için harekete geçtiler: 2 ton mama dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu süreçte hayvanseverler sokak hayvanlarını unutulmadı. Hayvanseverler tarafından İstanbul'un belirli noktalarına 2 ton mama dağıtıldı.

Haber Merkezi DHA
Sokak hayvanlarına 2 ton mama dağıtıldı.
Sokak hayvanlarına 2 ton mama dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 00.00'dan 12 Nisan saat 00.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından sokak hayvanları unutulmadı.

İstanbul'da bir grup hayvansever tarafından dün belirli noktalara 2 ton mama bırakıldı. Şişli Meydanı'nda mama dağıtan hayvanseverlere tedbirler kapsamında görev yapan polis memurları da eşlik etti.

İHA

Sokak hayvanları için mama dağıtan Gürkan Gazoğlu, şunları söyledi:

  • "Biz normalde ormandaki 3 bin, 3 bin 500 köpeği besliyoruz. Ormanda beslediğimiz hayvanların yemeklerinden yaklaşık 2 buçuk ton yemeği şehir merkezlerine dağıtma kararı aldık. Maçka Parkı ve şehrin belirli noktalarında beslemeler yapacağız. Polis memuru arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederiz çok destek oldular. İçişleri Bakanlığı da bu konuda çok hassas davrandı. Ekmek kırıntılarımız, mamalarımız var. Bu yiyecekleri bazı ünlüler bağışlıyor. Sosyal medya hesaplarımızın takipçi sayısı da yüksek. Mamaları toptan alıyoruz. Stoklarımız da mevcut. 6-7 ton civarında da mama stokumuz var"

Maçka Parkı'nda mama dağıtımı sırasında ise ortaya renkli görüntüler çıktı. Mamaları gören alan kediler bir anda hayvanseverlerin etrafını sardı.

Bu arada Tuzla'da yol kenarlarında da yaşayan çok sayıda köpek için Tuzla ve Pendik Belediyeleri ile Tuzla Geçici Hayvan Barınağı'nın belirli aralıklarla yerleştirilen hayvan besleme istasyonlarına günde 2 kere mama ve su koyduğu öğrenildi.

Sokak hayvanları unutulmadı
OYNAT 00:00
Sokak hayvanları unutulmadı
İstanbul'da koronavirüs tedbirlere kapsamında vatandaşların evlere kapanmasıyla sokak hayvanları aç kaldı. Fatih Beldiyesi çalışanları aç kalan kedi ve güvercinleri besliyor.


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