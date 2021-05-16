Koronavirüs Adıyamanda 51 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
TÜRKİYE

Adıyaman'da 51 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son dört günde 51 evde karantina uygulaması başlatıldı

Haber Merkezi AA
Adıyamanda 51 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son dört günde farklı mahallelerdeki 51 evde karantina uygulamasına başlandı.

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