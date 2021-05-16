Adıyaman'da 51 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.Bu kapsamda son dört günde farklı mahallelerdeki 51 evde karantina uygulamasına başlandı. KORONAVİRÜS MEB eğitim sürecinin nasıl olacağını açıkladı: Uzaktan eğitim 1 Haziran'a kadar devam edecek KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi KORONAVİRÜS Tam kapanma sonrası ilk kabine: Gündemde kademeli normalleşme olacak