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Koronavirüs Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
DÜNYA

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 70 bine yaklaştı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 49 bin 512 oldu.

Haber Merkezi AA
Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 845 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti.
Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 845 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 442 artarak 2 milyon 69 bin 852 oldu. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 314 artışla 49 bin 512'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 845 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 535, Fas'ta ise 5 bin 256 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 765 bin 409'u buldu. Bu ülkeyi 320 bin 962 vakayla Fas ve 112 bin 676 vakayla Mısır izledi. Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 743 bin 655 kişi iyileşti.

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