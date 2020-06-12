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Koronavirüs Afrikada en fazla koronavirüs testi Güney Afrika Cumhuriyetinde yapıldı
DÜNYA

Afrika'da en fazla koronavirüs testi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapıldı

Afrika'da, en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulandı. Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bugüne kadar 1 milyon 28 bin 399 kişiye Kovid-19 testi yapıldı ve bu sayıyla Güney Afrika Cumhuriyeti, "Afrika kıtasında en fazla test yapılan ülke" oldu.

Ülke genelinde yapılan testlerden 58 bin 568'i pozitif çıktı. 33 bin 252 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuşurken, virüs nedeniyle 1284 kişi hayatını kaybetti.

En fazla vaka ve ölüm Western Cape bölgesinde, en az vaka ve ölüm ise Northern Cape bölgesinde görüldü.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, ülkede 2 bin 84 sağlık çalışanı virüsten etkilendi.

Mısır'dan sonra ikinci sırada

Kıta genelindeki toplam testlerin yüzde 25'i Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yapılırken, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti, ölüm oranlarında Mısır'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı
FOTOĞRAF 9
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Latin Amerika'nın merkez üssü konumunda bulunan Brezilya'da bilanço ağırlaşıyor.
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun virüsü umursamaması ve salgınla mücadele kapsamında kilitlenmelere karşı çıkması nedeniyle kendisine yöneltilen eleştiriler artıyor.
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Ülkenin ünlü Copacabana plajında hükümetin salgına yönelik mücadelesini protesto etmek amacıyla aktivistler tarafından sembolik mezarlar kazıldı. Kazılan 100 sembolik mezara salgında hayatını kaybeden 40 binden fazla kişi için temsili siyah haçlar dikildi.
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Aktivist Antonio Carlos Costa yaptığı açıklamada, Başkan, bunun Brezilya tarihinin en dramatik krizlerinden biri olduğunu fark etmedi. Aileler binlerce ölüm için yas tutuyor. İşsizlik ve açlık var dedi. Costa ayrıca, Bolsonaro destekçilerinin haçları devirerek eyleme karşı çıktığını belirtti.
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Öte yandan Brezilya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte bin 239 artarak 40 bin 919'a, toplam vaka sayısı da 30 bin 412 artarak 802 bin 828'e yükseldi.
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Yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip Sao Paulo eyaletinde virüse bağlı can kaybı sayısı 10 bini aşarak 10 bin 145'e yükseldi. Eyalette toplam vaka sayısı ise 162 bin 520 olarak kaydedildi.
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Dünya genelinde en çok ölümün kaydedildiği ülkeler sıralamasında üçüncü konumda yer alan Brezilya, vaka sayısında ise ikinci sırada yer alıyor.
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Brezilya’nın ünlü plajında sembolik mezarlar kazıldı
Brezilya'nın ünlü Copacabana plajında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı önlem almayan hükümete tepki amacıyla 100 mezar kazıldı.


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