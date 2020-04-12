Koronavirüs Afrikada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 744e çıktı
DÜNYA

Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı

Afrika kıtasında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 744'e yükseldi.

Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı ise bir günde 13 bin 145'ten 13 bin 686'ya yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 283'e ulaştı.

Haber Merkezi AA
Afrika'da vaka ve ölü sayısı artıyor.
Afrika'da vaka ve ölü sayısı artıyor.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 744'e yükseldi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 44 hasta daha hayatını kaybetti.

Böylece, Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 744 oldu.

Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı ise bir günde 13 bin 145'ten 13 bin 686'ya yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 283'e ulaştı.

Virüsün şu ana kadar en fazla yayıldığı ülkeler Güney Afrika ve Cezayir'in yanı sıra Mısır, Fas, Tunus, Kamerun ve Burkina Faso oldu.

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