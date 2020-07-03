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Koronavirüs Afrikada Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış yaşandı Ölü sayısı da 10 bini geçti
DÜNYA

Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış yaşandı: Ölü sayısı da 10 bini geçti

Afrika'da Kovid-19 vakalarında yüzde 28 artış yaşandı: Ölü sayısı da 10 bini geçti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir haftada yüzde 28 artış gösterdiğini açıkladı. Kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 400 bini aşarken, ölü sayısı da 10 bini geçti.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, 24-30 Haziran arasında kıtadaki 45 ülkede teyit edilmiş toplam 67 bin 77 yeni vakanın kaydedildiği belirtildi.

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Ölü sayısı da 10 bini geçti

Toplamda yüzde 28'lik artışa denk gelen bu rakamın en büyük bölümünü Güney Afrika oluşturdu. Güney Afrika kıtadaki salgının merkezi olmayı sürdürürken, günlük ortalama 6 binin üzerinde vakayla kendi zirvesini kaydetti.

Aynı dönemde yüzde olarak en fazla artış gösteren ülkeler ise Seyşeller, Zambiya, Namibya, Botsvana, Malavi ve Angola oldu. Kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 400 bini aşarken, ölü sayısı da 10 bini geçti.

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