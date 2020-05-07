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Koronavirüs Albayraktan Pakistana yardım eli 5 bin gıda kolisi dağıtıldı
DÜNYA

Albayrak’tan Pakistan’a yardım eli: 5 bin gıda kolisi dağıtıldı

Albayrak Grubu, Kovid-19 salgını nedeniyle Pakistan’da işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli gıda yardımında bulunuyor. İslamabad yakınlarında Bhara Kahu’da 500 aileye koli dağıtıldı. Grubun Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, Pencap’da 27 noktada yardım yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Grubu zor dönemde Pakistan halkına destek oldu.
Albayrak Grubu zor dönemde Pakistan halkına destek oldu.

Pakistan’da toplu taşıma ve atık yönetim hizmetleri sunan Albayrak Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle işlerine gidemeyenler, işini kaybedenler ve ihtiyaç sahiplerine 5 bin koli gıda yardımda bulundu. Albayrak Grubu yetkilileri, başkent İslamabad yakınlarında Bhara Kahu bölgesinde düzenlenen etkinlikte 500 aileye gıda kolisi dağıttı.

27 NOKTADA DAĞITIM

Pakistan yetkilisi Cemil Şenocak, Pakistan’ın Pencap eyaletindeki 27 noktada yardım yapacaklarını ve böylece 5 bin aileye gıda yardımı yapmış olacaklarını söyledi. Şenocak, her yıl Ramazan ayında günlük iftar paketi yardımı yaptıklarını belirterek “Bu Ramazan’da insanlar salgın nedeniyle işlerine gidemeyince biz de bir aylık gıda yardımı yapma kararı aldık” dedi.

ZOR DÖNEMDE YANLARINDAYIZ

  • Kolilerde temel gıda ürünlerinin yanısıra çocuklar için hediyelerin de bulunduğunu belirten Şenocak, “Türk sivil toplum kuruluşlarının yanında özel bir şirket olarak biz de ihtiyaç sahiplerini unutmamak ve bu zor dönemde yanlarında olmak istedik” diye konuştu. Şenocak, şirket çalışanı 10 bin Pakistanlının da maaşlarını bu dönemde ödemeye devam ettiklerini vurguladı.

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