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Koronavirüs Alman muhabir turist gibi gelip Bilde yazdı Antalya Berlinden daha tedbirli
DÜNYA

Alman muhabir turist gibi gelip Bild'e yazdı: Antalya Berlin'den daha tedbirli

Almanya, koronavirüs salgınında Türkiye'nin güvenli olmadığını iddia ederek vatandaşlarını sürekli uyarıyor. Ancak ülkenin önde gelen gazetelerinden BILD'de muhabir olan Michael Quandt, söz konusu iddiayı yerinde görmek için turist gibi Antalya'ya geldi. Tatil için bir tesiste konaklayan Quandt, Alman hükümetini yalanladı ve Türkiye'nin salgın konusunda tüm tedbirleri alındığını ispat eden bir habere imza attı. Antalya Havalimanı'nın, Berlin-Tegel Havalimanı’ndan daha olduğunu dile getiren muhabir alınan önlemleri tek tek anlattı.

Haber Merkezi Diğer
Bild muhabiri, Türkiye'nin salgınla ilgili tüm önlemleri aldığını yazdı.
Bild muhabiri, Türkiye'nin salgınla ilgili tüm önlemleri aldığını yazdı.

Pandemi sürecinin yerini normalleşme dönemi alırken, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu 15 Haziran itibariyle sınırlarını birbirlerine açtı. Rusya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke olan Almanya'nın Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı 31 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Almanya'da çokça konuşulan bu durumu yerinde görmek isteyen Bild gazetesi muhabirlerinden Michael Quandt, Türkiye'ye geldi ve Berlin'den Antalya'ya uçak yolculuğundan oteldeki önlemler ve dönüşe kadar tatil sürecinde yaşadığı tüm detayları haberleştirdi.

'Güvenli Turizm' dönemi başladı: Her yer didik didik denetleniyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, dünyada da ilk örneklerden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı artık “Güvenli Turizm Belgelendirme Programı ismiyle koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar, kafelerde ve turist taşımacılığı yapan otobüslerde sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik turist ve müşterilerin güvenli tatil ve hizmet almalarını amaçlıyor, Belge, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine yapılan denetimler sonucunda veriliyor.
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Restoran ve otel denetimleri kapı girişlerinden itibaren yapılıyor. Denetimleri kimyager, gıda mühendisi, biyolog, veterinerlerden oluşan ekipler denetleyecek.
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İlk olarak restorana giren müşteriler güvenli mesafede bekletiliyor ve dezenfektan tutuluyor, maskesi yoksa maske veriliyor. Ateş ölücümü yapıldıktan sonra da içeri alınıyor. Eğer müşterilerin ateşi yüksek çıkarsa, 'karantina odası' adı verilen bir alana alınıyor.
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Bu alanda sağlık ekipleri gelene kadar diğer müşterilerden ayrı bir şekilde bekletiliyor. Mekânlardaki masalar çapraz koltuklarla güvenli mesafeye uygun şekilde dizayn ediliyor. Tuz, biber, şeker, çatal, bıçak gibi ürünler tek kullanımlık olmak zorunda. Tuvaletlerde ise yine müşterilerin ya seyrek olarak içeri alınması ya da kabin ve lavaboların güvenli mesafe uygun olarak düzenlenmesi gerekiyor.
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Program yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, kovid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor.
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Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122, otobüsler için ise 44 kriterden oluşuyor. Her kriter için bir soru bulunuyor. Tesislerin ve otobüslerin belgeyi alabilmesi için bütün soruların cevabının evet olması gerekiyor.
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Otobüslerin de sertifikalandırma çalışması başladı.
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Denetimlerde turistleri taşıyacak otobüslerde 44 ayrı kritere bakılıyor. Otobüse binmek isteyen turistler ilk olarak güvenli mesafede tutuluyor. Ateşleri ölçülüyor, valizleri dezenfekte edilerek otobüse alınıyor. Otobüslerde şehirlerarası yolculuk kurallarında olduğu gibi bir koltuk boş bırakılarak güvenli mesafe sağlanıyor.
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Turistlere dezenfektan ikram ediliyor, maske dağıtılıyor. Bu belgeyi alan otobüs, otel, kafe, restoranlar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde görülebiliyor. Ayrıca mekanların ve otobüslerin camlarına sertifika etiketi yapıştırılıyor.
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Sertifikalara konulacak kare kod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.
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'Güvenli Turizm' dönemi başladı: Her yer didik didik denetleniyor
“Güvenli Turizm Sertifikası" için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkilendirdiği firmalar denetime başladı. Oteller, restoranlar ve dünden itibaren de turist otobüsleri 150'ye yakın soru üzerinden koronavirüse karşı adım adım denetleniyor. Bakanlığın belirlediği denetleme firmalarında görevli kimyager, gıda mühendisi, biyolog ve hatta veterinerler turizmi daha güvenli hale getirmek için didik didik inceleme yapıyor.

Otellerde denetimli güvenli yeni normal dönemi
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Otellerde denetimli güvenli yeni normal dönemi

"Kurala uymayanlara ceza kesiliyor"

'Cankurtaran bile maske takıyor' başlığı altında Michael Quandt imzasıyla yayınlanan haberde seyahatte alınan önlemler adım adım anlatıldı. Antalya havalimanında alınan önlemlerin Berlin Tegel Havalimanı’ndan daha sıkı uygulandığının altını çizdi. Uçuş süresince maske takmak zorunlu olduğunun belirtildiği haberde, kurala uymayanlara 70 ile 700 euro arasında ceza kesildiği, takmamak için direnen yolcular aktarma yapılacak havaalanında uçaktan indirildiği yazıldı.

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Bild'in haberine göre, muhabir Quandt, Antalya gözlemlerini şu şekilde sıraladı:

Antalya Havaalanı’nda tüm gelen yolcuların ateşi ölçülüyor. Ateşi 37.8’den yüksek çıkanlara hemen havaalanında koronavirüs testi uygulanıyor. Uçaktan alana ve alandan da otele kadar otobüsle yapılan transferlerde her iki koltuktan birinin boş bırakılması zorunlu.

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  • Otele girişte içecek ikramı yerine müşterilere el temizliği için dezenfektan veriliyor ve ateşi yeniden ölçülüyor. Otel odasının banyosunda da temizlik için tüm önlemler alınmış. Antalya’daki oteller kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul ediyor. Şezlonglar arasında 2-3 metre ara bırakılmış. Cankurtaran Caner Budak (28) maskeyle zor olduğunu söylüyor. Ama ‘hiç tatilci gelmemesinden iyidir’ diye de ekliyor.

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Otellerde açık büfe uygulaması artık yok. Yemekler müşterilerin tabağına eldivenli ve maskeli görevliler tarafından servis ediliyor.

"Berlin'de 14 gün karantinada tutulmaktan kurtuldum"

Muhabir Berlin’e dönüşünden 30 saat önce Antalya’da hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıkması üzerine uçtuğuna da haberde yazdı. Muhabir, “Böylece Berlin’de 14 gün karantinada tutulmaktan kurtuldum” dedi.

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  • Dönüş yolunda uçakta yolculara bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıldığını da yazan muhabir, Berlin Tegel Havaalanı’ndaki uygulamayı ise şöyle kaleme aldı: “Havaalanında kontrol yok, uyarı yok. Berlin Tegel Havaalanı’nda uygulanan sosyal mesafe kuralı ve hijyenik önlemler de Antalya Havaalanı ile kıyaslandığında kötüydü.”

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