Alman muhabir turist gibi gelip Bild'e yazdı: Antalya Berlin'den daha tedbirli
Almanya, koronavirüs salgınında Türkiye'nin güvenli olmadığını iddia ederek vatandaşlarını sürekli uyarıyor. Ancak ülkenin önde gelen gazetelerinden BILD'de muhabir olan Michael Quandt, söz konusu iddiayı yerinde görmek için turist gibi Antalya'ya geldi. Tatil için bir tesiste konaklayan Quandt, Alman hükümetini yalanladı ve Türkiye'nin salgın konusunda tüm tedbirleri alındığını ispat eden bir habere imza attı. Antalya Havalimanı'nın, Berlin-Tegel Havalimanı’ndan daha olduğunu dile getiren muhabir alınan önlemleri tek tek anlattı.
Pandemi sürecinin yerini normalleşme dönemi alırken, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğu 15 Haziran itibariyle sınırlarını birbirlerine açtı. Rusya'dan sonra Türkiye'ye en çok turist gönderen ikinci ülke olan Almanya'nın Türkiye'ye karşı seyahat uyarısı 31 Ağustos'a kadar devam ediyor.
Almanya'da çokça konuşulan bu durumu yerinde görmek isteyen Bild gazetesi muhabirlerinden Michael Quandt, Türkiye'ye geldi ve Berlin'den Antalya'ya uçak yolculuğundan oteldeki önlemler ve dönüşe kadar tatil sürecinde yaşadığı tüm detayları haberleştirdi.
'Cankurtaran bile maske takıyor' başlığı altında Michael Quandt imzasıyla yayınlanan haberde seyahatte alınan önlemler adım adım anlatıldı. Antalya havalimanında alınan önlemlerin Berlin Tegel Havalimanı’ndan daha sıkı uygulandığının altını çizdi. Uçuş süresince maske takmak zorunlu olduğunun belirtildiği haberde, kurala uymayanlara 70 ile 700 euro arasında ceza kesildiği, takmamak için direnen yolcular aktarma yapılacak havaalanında uçaktan indirildiği yazıldı.
Bild'in haberine göre, muhabir Quandt, Antalya gözlemlerini şu şekilde sıraladı:
Antalya Havaalanı’nda tüm gelen yolcuların ateşi ölçülüyor. Ateşi 37.8’den yüksek çıkanlara hemen havaalanında koronavirüs testi uygulanıyor. Uçaktan alana ve alandan da otele kadar otobüsle yapılan transferlerde her iki koltuktan birinin boş bırakılması zorunlu.
Otele girişte içecek ikramı yerine müşterilere el temizliği için dezenfektan veriliyor ve ateşi yeniden ölçülüyor. Otel odasının banyosunda da temizlik için tüm önlemler alınmış. Antalya’daki oteller kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul ediyor. Şezlonglar arasında 2-3 metre ara bırakılmış. Cankurtaran Caner Budak (28) maskeyle zor olduğunu söylüyor. Ama ‘hiç tatilci gelmemesinden iyidir’ diye de ekliyor.
Otellerde açık büfe uygulaması artık yok. Yemekler müşterilerin tabağına eldivenli ve maskeli görevliler tarafından servis ediliyor.
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"Berlin'de 14 gün karantinada tutulmaktan kurtuldum"
Muhabir Berlin’e dönüşünden 30 saat önce Antalya’da hastanede koronavirüs testi yaptırdığını ve sonucun negatif çıkması üzerine uçtuğuna da haberde yazdı. Muhabir, “Böylece Berlin’de 14 gün karantinada tutulmaktan kurtuldum” dedi.
Dönüş yolunda uçakta yolculara bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıldığını da yazan muhabir, Berlin Tegel Havaalanı’ndaki uygulamayı ise şöyle kaleme aldı: “Havaalanında kontrol yok, uyarı yok. Berlin Tegel Havaalanı’nda uygulanan sosyal mesafe kuralı ve hijyenik önlemler de Antalya Havaalanı ile kıyaslandığında kötüydü.”