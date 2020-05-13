Alman turizm sektörüne büyük darbe: 8 bin kişi işsiz kalacak

Otellerin tam doluluğu yakalaması halinde ise otel restoranları yemek yeme saatlerini doluluğa göre ayarlamayı planlıyor. Oda numarasına göre 2 veya 3 grup halinde restoranlara inecek olan yerli ve yabancı turistler yemekleri saatli olarak yiyecek. 500 kişilik bir otelin restoran kısmında sandalye sayısı 150’ye kadar düşeceği için gelen turistlere saatli olarak yemek verile bilecek. İlk grup saat 18.00’da, 2’inci grup saat 19.00’da, 3’üncü gurup ise saat 20.00’da restorana inip yemek yiye bilecek.