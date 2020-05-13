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Koronavirüs Alman turizm sektörüne büyük darbe 8 bin kişi işsiz kalacak
DÜNYA

Alman turizm sektörüne büyük darbe: 8 bin kişi işsiz kalacak

Seyahat endüstrisinin karşılaştığı en büyük kriz olarak nitelendirilen dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını birçok sektörü iflasa sürüklemeye devam ediyor. Merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan ve dünyanın en büyük turizm şirketi olan Tui Group koronavirüs salgını nedeniyle, Alman uluslararası turizm şirketi Tui Group, dünya çapında 8 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. İngiliz-Alman sağlayıcı, 2020'nin ilk yarısında 845.8 milyon euro zarar bildirirken, son 12 ay boyunca sadece 289.1 milyon Euro kaybetti.

Bakan'ın açıklaması heyecanlandırdı: Şezlong ve masa aralıkları ölçülüyor
FOTOĞRAF 8
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Korona virüs (Covid-19) salgını en çok turizm sektörünü vurdu. Dünya çapında duran turizm sektörüyle ilgili belirsiz bir tablo gözükürken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye için Haziran ayını gösterdi.
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Haziran ayında kısmi olarak yaz turizmi için otelleri açmayı planladıklarını açıklayan Bakan Ersoy, turizmcileri heyecanlandırdı.
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Lüks oteller Covid-19 salgınına karşı önlemler alıyor. Birçok otel sosyal mesafe konusunda restoranları yeniden dizayn ediyor.
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Masa aralıklarını 2 metre 10 santim bırakan restoranlar sandalye aralıklarını ise 1,5 metre olarak hesaplıyor. Normalde 500 kişi kapasiteli bir otel restoranının mesafe ölçümü alınmasıyla neredeyse yarıdan fazla sandalye kaldırılarak 150 kişinin oturacağı bir şekle getiriliyor.
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Otellerin tam doluluğu yakalaması halinde ise otel restoranları yemek yeme saatlerini doluluğa göre ayarlamayı planlıyor. Oda numarasına göre 2 veya 3 grup halinde restoranlara inecek olan yerli ve yabancı turistler yemekleri saatli olarak yiyecek. 500 kişilik bir otelin restoran kısmında sandalye sayısı 150’ye kadar düşeceği için gelen turistlere saatli olarak yemek verile bilecek. İlk grup saat 18.00’da, 2’inci grup saat 19.00’da, 3’üncü gurup ise saat 20.00’da restorana inip yemek yiye bilecek.
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Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor.
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Sosyal mesafe aralığını metre ile ölçen otel yetilileri şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Lobi girişinde resepsiyon görevlisi ile turist arasında yaklaşık 1,5 metrelik bir mesafe olacak.
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Otele girişte kullanılan imza kalemleri bile tek kişilik olacak şekilde Bodrum’da hazırlıklar yapılıyor. Bodrum’da bulunan birçok otelin şimdiden ateş ölçer, el dezenfektanları ve maske alımına başladığı öğrenildi. Bazı oteller ise kişiye özel el dezenfekte kutularını gelen turistlere vermeyi planlıyor.
Bakan'ın açıklaması heyecanlandırdı: Şezlong ve masa aralıkları ölçülüyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte turizmciler harekete geçti. Otellerin restoranlarındaki masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı.

Seyahat sektörünün karşılaştığı en büyük kriz


İngiliz-Alman şirket raporuna göre, "Turizm endüstrisi son on yıllarda bir takım makroekonomik şoklar atlattı, ancak COVID-19 salgını tartışmasız endüstrinin ve Tui'nin karşılaştığı en büyük kriz."dedi. Şirket yetkililerinden gelen açıklamada, "Genel maliyet tabanımızı tüm grupta kalıcı olarak % 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz.Bunun, küresel olarak işe alınmayacak veya azalmayacak potansiyel olarak 8.000 kişi üzerinde bir etkisi olacaktır" ifadeleri yer aldı.

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  • Şirketin son zamanlarda maliyetleri yüzde 70 oranında azaltmasına rağmen ayda 250 milyon euro oranında nakit kaybettiğini söyleyen Tui'nin genel müdürü Friedrich Joussen,"Tui'yi değiştirmeliyiz.Onu daha yalın, daha hızlı ve daha az sermaye yoğun hale getirelim" dedi.
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