Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Almanya koronavirüslü 46 kişiyi bulamıyor
DÜNYA

Almanya koronavirüslü 46 kişiyi bulamıyor

Almanya’nın Bavyera eyaletinde ülkeye girişte yapılan isteğe bağlı testlerde koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadı.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı. Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

Huml’ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, “Büyük bir aksilik” diyerek özür diledi.

Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını 4 şehir için kaldırdı
KORONAVİRÜS
Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını 4 şehir için kaldırdı

Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 359, İspanya'da 1, İtalya'da 71, Fransa'da 81 kişi öldü
KORONAVİRÜS
Avrupa'da koronavirüsün son 24 saati: İngiltere'de 359, İspanya'da 1, İtalya'da 71, Fransa'da 81 kişi öldü

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 12 milyonu geçti
Abone Ol Google News
İkinci el telefon ve tablet satışına düzenleme

İkinci el telefon ve
tablet satışına düzenleme

Bakan Pekcan: Yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek.
Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Tatilde tedbirsizliğin bedeli.
Almanyadan Yunanistana MEB baskısı: Mısır ile imzaladığınız anlaşmayı onaylamayın

Almanya'dan Yunanistan'a MEB baskısı: Mısır ile imzaladığınız anlaşmayı onaylamayın
Minberin sahipleri buluşuyor

Minberin sahipleri buluşuyor

​Din adamları Mescid-i Aksa için toplanıyor.
65 yaş üstü<br> için yeni kararlar

65 yaş üstü
için yeni kararlar

Bazı iller koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi.
Onyekuru<br>yerine Despodov

Onyekuru
yerine Despodov

​​Galatasaray, Cagliari ile görüşmelere başladı.

50 bin kişiden sadece 5 bin kişi başvurdu.
Öğrenciler bu <br>haberi bekliyordu

Öğrenciler bu
haberi bekliyordu

​LGS 2. tercih sonuçları açıklandı.
Bakan Albayrak'tan rekor müjdesi

Bakan Albayrak'tan rekor müjdesi

​Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı.

Sesimi<br>duyan var mı?

Sesimi
duyan var mı?

​17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar...
Sekiz ile uyarı

Sekiz ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Fiyatlar<br>yüzde 400 arttı ​

Fiyatlar
yüzde 400 arttı ​

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun ilgi var.
İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da feci kaza

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil çarptı.
Rusya tarih verdi

Rusya tarih verdi

Koronavirüs aşısının sivillere uygulanacağı tarih açıklandı.
Dualarla andılar

Dualarla andılar

Sakarya'da deprem saatinde eller semaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.