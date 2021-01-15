Almanya rekora koşuyor: Vakası sayısı 2 milyonu geçti

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 22 bin 368 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 958’e yükseldi. Son 24 saatte 1113 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 44 bin 994'e çıktı.

Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 641 bin 200 olarak açıklandı.

Merkel Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmek istiyor

Alman basınında yer alan haberlerde, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) basına kapalı yapılan yönetim kurulu toplantısında yeni vaka sayılarının düşmemesi ve ölüm sayılarının yüksek olması sebebiyle Kovid-19 önlemlerini sertleştirmek istediği belirtildi.

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Merkel’in İngiltere’de görülen Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasına dikkati çekerek bu durumun, Almanya’da vaka sayılarını çok daha yükseltmesinden endişe ettiği aktarıldı.

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Başbakan Merkel'in gelecek hafta eyalet başbakanlarıyla bir araya gelerek tedbirleri yeniden gözden geçirmek istediği bilgisi paylaşıldı. Merkel ve eyalet başbakanları 5 Ocak'ta yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kısıtlamaları sıkılaştırılmış mevcut tedbirler de 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

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