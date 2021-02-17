Almanya Sağlık Bakanı: Mutasyonlu virüs vakaları gittikçe yayılıyor

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Ülkenin geleceği için gençlere yatırım: Gülveren Gençlik Merkezi yola çıkıyor

Mamak Belediyesi’nin ilçenin en önemli eksiğini gidermek ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla temelini attığı Zirvekent ve Altınevler Gençlik Merkezleri ile Durali Alıç Mahallesi’nde yenileyerek gençliğe kazandırdığı Gençlik Merkezi’nin ardından gençlere yeni bir Gençlik Merkezi daha Gülveren Mahallesi’nde kazandırılıyor.