Koronavirüs Almanya Sağlık Bakanı Mutasyonlu virüs vakaları gittikçe yayılıyor
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Almanya Sağlık Bakanı: Mutasyonlu virüs vakaları gittikçe yayılıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede hızla yayıldığını belirterek, korona virüs vakalarının yüzde 22’sinde İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonun görüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi İHA
​Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn
​Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin endişe verici açıklamalarda bulundu.

Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin Covid-19 testini analiz ettiğini belirten Spahn, koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin ülkede hızla yayıldığını söyledi.

Spahn, tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 22’sinde İngiltere’de ortaya çıkan virüs mutasyonun görüldüğünü açıkladı.

Bulaş hızı yüzde 30-50

Spahn, İngiltere mutasyonunun görülme sıklığının 2 hafta içinde yüzde 6’dan yüzde 22’ye çıktığını bildirerek, “Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor” dedi. Spahn, Güney Afrika mutasyonuna rastlanma sıklığının ise yüzde 1.5 olduğunu aktardı.


Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı tarafından yapılan açıklamada ise mutasyona uğramış virüsün bulaşma hızının yüzde 30-50 arasında olduğu belirtilerek, daha dikkatli olunması gerektiğine yönelik uyarıda bulunuldu.

'Önlemler gevşetilemez'

Covid-19 mutasyonlarının ülkede hızla yayılmasına rağmen günlük vaka sayılarında düşüş olduğunu belirten Spahn, tedbirlerin etkisini gösterdiğini vurguladı.

Spahn, önlemlerin gevşetilme ihtimalinin salgının yayılma hızına bağlı olarak gerçekleşeceğini söyledi.

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