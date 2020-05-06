Almanya tedbirleri gevşetiyor: Mağazalar açılacak, açık havada spor yapılabilecek

Almanya koronavirüs vaka sayısının çok net biçimde azalması ve kontrol altına alınması üzerine mart ayı ortasında getirdiği önlemleri tek tek kaldırıyor. Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları dün yaptıkları telekonferanslı toplantıda koronavirüs önlemlerinin büyük ölçüde kaldırılması konusunda anlaşmaya vardı. Alınan kararda şöyle denildi: “Almanya’da mart ayı başında patlayan koronavirüs vaka sayısı, virüsün bulaşma kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Buna rağmen Almanya olarak kararlı önlemler sayesinde gündelik yeni vaka sayısını yeniden oldukça düşürmeyi başardık. 20 Nisan’dan itibaren adım adım açılımlardan sonra da yeni vaka sayısı düşük düzeyde kalmaya devam etti. Bugünkü duruma göre yeniden bir bulaş dinamiğinin harekete geçmesi görünmüyor.”

Kararda, bu nedenle federal ve eyaletlerin ekonomik zararlarını en aza indirmek için özgürlük kısıtlamalarında gevşeme adımları atmaya karar verildiği vurgulandı. Bu ikinci açılım sonrasında da vaka sayısının düşük kalmaya devam etmesi durumunda, geri kalan adımların atılması hijyen ve sosyal mesafe şartına bağlı kalmak şartıyla eyaletlerin sorumluluğuna bırakıldı.

Sorumluluk eyaletlere bırakıldı

Bu kararla sorumluluk tamamen eyaletlere bırakılırken, virüsün yeniden harekete geçmesi tehlikesine karşı bir üst sınır önlemi getirildi. Eyaletler kendi vilayet ve kazalarında son 7 gün içinde 100 bin kişi başına yeni vaka sayısının 50’yi geçmesi durumunda o bölgede sıkı önlemleri yeniden kararlıca uygulamaya koyacaklar. Yeni vaka artışı sadece huzurevi, bakımevi gibi lokal bir yerle sınırlıysa, tedbirler sadece o tesis içinde sınırlı kalacak.