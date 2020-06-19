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Koronavirüs Almanya Türkiyeyi de listeye ekledi 48 saat önce yaptırılan koronavirüs testini kabul edecek
DÜNYA

Almanya Türkiye'yi de listeye ekledi: 48 saat önce yaptırılan koronavirüs testini kabul edecek

Almanya, Türkiye’yi PCR testlerini kabul ettiği ülkeler listesine aldı. Türkiye’de 48 saat önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan yolcular, Almanya’ya geldiklerinde 14 günlük evde karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Haber Merkezi İHA
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Almanya’da salgın hastalıklarla mücadele kurumu Robert Koch Enstitüsü, PCR testlerini kabul ettiği ülkeler listesine Türkiye’yi de ilave etti. Almanya’ya gelmeden Türkiye’de 48 saat önce yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıkan yolcuların 14 günlük evde karantina uygulamasından muaf tutulacağı açıklandı.

48 SAAT ÖNCESİNE KADAR YAPTIRILAN TESTLER GEÇERLİ OLACAK

  • Öte yandan, Türkiye’yi 130 ülkenin bulunduğu riskli ülkeler listesine alan Robert Koch Enstitüsü, bu ülkelerden gelecek yolculara Almanya’ya girişlerinden itibaren 14 günlük evde karantina uygulamasını zorunlu tutmuştu. Ensititü, Kovid-19 testini kabul ettiği 82 ülkeden gelen ve 48 saat önce yaptırılan testin negatif çıkması durumunda ise 14 günlük ev karantinasını uygulamıyor. Geldiği ülkede test yaptıramayan yolcular Almanya’ya ulaştıklarında yaptırdıkları testin negatif çıkması durumunda da karantinaya alınmayacak.

Almanya’nın koronavirüs testini tanıdığı ülkeler arasında Etiyopya, Benin, Gana, Kongo, Mali, Mozambik, Peru ve Togu gibi ülkeler bulunuyor.

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