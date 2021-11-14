Koronavirüs Almanyada ağır bilanço Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti
DÜNYA

Almanya'da ağır bilanço: Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyonu aştı. Son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 97 bin 672'ye çıktı.

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Haber Merkezi AA
Almanyada ağır bilanço: Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti
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Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 498 arttı. Böylelikle toplam vaka sayısı 5 milyon 21 bin 469'a yükseldi.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 55 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 97 bin 672'ye çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 289 olarak kaydedildi.

Aşılama kampanyasında halkın yüzde 70’ine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 67,5'ine de ikinci dozu uygulandı.

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Almanya’da yaşanan salgının dördüncü dalgasında günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

11 Kasım'da 50 bin 196 ile salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" tespit edilmişti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, günlük vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım bölümlerinde yatanların sayıların hızla artmasından dolayı endişeli olduğunu ve gelecek haftaların zor geçeceği uyarısında bulunmuştu.

Merkel salgındaki durumu ve atılacak adımları görüşmek için 18 Kasım Perşembe günü eyalet başbakanlarıyla bir araya gelecek.

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