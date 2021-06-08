Koronavirüs Almanyada aşı krizi 9 yaşındaki çocuğa yanlışlıkla vuruldu
DÜNYA

Almanya'da 'aşı' krizi : 9 yaşındaki çocuğa 'yanlışlıkla' vuruldu

Almanya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğuna yönetmeliğe aykırı şekilde koronavirüs aşısı yapıldı. Olaya ilişkin konuşan çocuğun babası, "Doktorun şaka yaptığını sandım." dedi.

Haber Merkezi AA
Almanyada aşı krizi : 9 yaşındaki çocuğa yanlışlıkla vuruldu
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, Böblingen şehrindeki aşı merkezinde bir doktor aşı olacak babasına eşlik eden 9 yaşındaki çocuğa aşı uyguladı.

"Şaka yapıyor sandım"

Yerel radyoya konuşan baba, aşı kabininde oturduklarında doktorun kızına iğneden korkup korkmadığını sorduğunu, ardından kızının kolunu dezenfekte ettiğini anlattı.

Bunun şaka olduğunu sandığını söyleyen baba, ancak daha sonra doktorun içinde Biontech aşısı olan şırıngayı çocuğunun koluna batırdığını aktardı.

Doktor hatasını kabul etti

Baba, doktorun hatasını kabul ettiği ve hemen özür dilediğini kaydetti.

Kızının aşı uygulandıktan sonra hastanede gözetim altına alındığını belirten baba, kızının durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Doktora inceleme başlatıldı

Schwaben polisi ise doktor hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Aşı merkezini işleten şirketin avukatı ise doktorun çocuğun aşılanması gereken yüksek riskli bir hasta olduğunu varsaydığını, olayın ardından doktorun işine son verildiğini bildirdi.

Almanya'da 7 Haziran'dan itibaren 12 yaş üstü çocukların da koronavirüs aşısı yaptırabileceği açıklanmıştı.

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