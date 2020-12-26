Koronavirüs Almanyada ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki bir kişiye yapıldı
DÜNYA

Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki bir kişiye yapıldı

Almanya'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı 101 yaşındaki Edith Kwoizalla'ya yapıldı. Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Magdeburg kenti yakınlarında bulunan Halberstadt beldesinde bir yaşlı bakım merkezinde kalan Edith Kwoizalla'ya Biontech ile Pfizer şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı yapıldı.

Yaşlı bakım merkezinde aşı yapıldı

Alman medyasında yer alan haberlerde, yaşlı bakım merkezinde 50 kişiye aşı yapıldığı, bunlardan 10'nun çalışanlar olduğu ifade edildi.

Resmi toplu aşılamanın yarın başlayacağı Almanya'da 80 yaşın üzerindeki kişiler ile risk altındaki bulunan hemşire ve hastane personeli aşı önceliğine sahip bulunuyor.

Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması: Yatırım yapmak istiyoruz
KORONAVİRÜS
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması: Yatırım yapmak istiyoruz

Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya’ya da sıçradı
KORONAVİRÜS
Mutasyona uğrayan koronavirüs İspanya’ya da sıçradı
Abone Ol Google News
Galatasaray farkı ikiye çıkardı

Galatasaray farkı ikiye çıkardı

Yılın son derbisinde Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor.
Ölmek istiyorum deyip üst geçide çıktı

'Ölmek istiyorum' deyip üst geçide çıktı

'Buradan atlarsan ölmezsin' denilince ikna oldu.
Türkiyede mutasyon var mı?

Türkiye'de
mutasyon var mı?

​Bakan Koca, cevabı merak edilen soruyu cevapladı.
Vaka sayısı artıyor

Vaka sayısı artıyor

Koronavirüse yakalanan futbolcular belli oldu.

Güzel haberler <br>devam ediyor

Güzel haberler
devam ediyor

Koronavirüste düşen sayılar umut veriyor.

​Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye açıklaması.
Geleceğin enerjisi üretilecek

Geleceğin enerjisi üretilecek

​Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı.

​Kılıçdaroğlu'ndan 'Türkçe ezan' açıklaması.

Elazığ'da deprem

Elazığ'da deprem

11.57 kilometre derinlikte 4.1 şiddetinde gerçekleşti
Ahiret inancıyla alay etti!

Ahiret inancıyla alay etti!

​Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'dan skandal sözler.

​Erdoğan, canlı bağlantı ile açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.