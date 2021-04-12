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Koronavirüs Almanyada kırmızı alarm Vaka sayısı 3 milyonu aştı
DÜNYA

Almanya'da kırmızı alarm: Vaka sayısı 3 milyonu aştı

Almanya’da son 24 saatte 13 bin 245 yeni tip koronavirüs vakasının daha tespit edilmesiyle salgının başlangıcından buyana kaydedilen toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
Almanyada kırmızı alarm: Vaka sayısı 3 milyonu aştı
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Robert Koch Enstitüsü, Almanya’daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 13 bin 245 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513’e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 78 bin 452 oldu.

  • Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 683 bin 900 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 250 bin 893 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,08 olarak tespit edildi.

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4.9 milyon iki doz aşı yapıldı


Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 555 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 568 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84,16 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık’ta başlatılan aşılama kampanyasında 17 milyon 578 bin 573 kişiye aşı uygulanırken, 4 milyon 908 bin 285 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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