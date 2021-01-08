Koronavirüs Almanyada korkutan tablo En yüksek ölü sayısına ulaşıldı
DÜNYA

Almanya’da korkutan tablo: En yüksek ölü sayısına ulaşıldı

İkinci dalganın yaşadığı Almanya'da koronavirüs bilançosu giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte 1188 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 bin 847 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 887’e yükseldi.

  • Son 24 saatte 1188 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 38 bin 795’e çıktı. 1188, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı" oldu.

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417 bin kişiye aşı vuruldu

Şimdiye kadar en yüksek günlük ölü sayısı 1129 ile 30 Aralık’ta kaydedilmişti. Almanya'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 494 bin 100 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 491 olduğu, bunlardan 3 bin 99'unun entübe edildiği bildirildi. Ülkede 417 bin kişiye korona aşısının ilk dozunun uygulandığı belirtildi.

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Microsoft’a 1,5 milyon dolarlık dava: Şirket sırlarını çalmak istiyor

Albayrak Grubu, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi hizmeti aldığı Microsoft’a, şirketi, merkezi yurt dışında bulunan bir bulut sistemi kullanmaya mecbur etmesi ve teknik aksaklıklar nedeniyle 1,5 milyonluk dava açtı. Çağlayan Adliyesi’ne dilekçe veren Albayrak Grubu’nun avukatı Sefa Karcıoğlu şöyle konuştu: Microsoft’a ‘çalışmayan üründen sorumlusun, zararımızı karşıla’ dediğimizde ‘sadece 5 dolar öderim’ diyor. Daha önemlisi, KVKK mevzuatının hilafına müşterilerini bulut sistemine zorluyor. Esas dertleri, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması.
Kobani terörü PKK’nın talimatı: Tanıklar Demirtaş’ın rolünü anlattı
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Kobani terörü PKK’nın talimatı: Tanıklar Demirtaş’ın rolünü anlattı

Eski HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın aralarında olduğu 108 şüphelinin yargılandığı Kobani iddianamesi kabul edildi. Tanıklar Demirtaş’ın “sokağa çağrı” talimatını Kandil’den aldığını belirtti. Tanık Kerem Gökalp, Demirtaş’ın, elebaşı Duran Kalkan’ın görevlendirmesiyle Kobani’ye gittiğini söyledi. Gökalp, “Kobani’deki görüşmenin ardından Demirtaş 30 Eylül 2014’te ‘tarihi direnişe hep birlikte katılalım’ şeklinde açıklama yaptı” dedi. Gizli tanık ‘Mahir’ ise şu bilgileri verdi: Sokak eylemlerini üst seviyeye taşımak için KCK Türkiye (PKK) sözcülüğü HDP MYK toplantısına katıldı.
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Kongreler hafta içi yapılacak

Koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti’nin 7. Olağan Kongre süreci il kongreleri ile sürecek. Kongreler, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle hafta içi yapılacak.

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