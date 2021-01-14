Koronavirüs Almanyada koronavirüs alarmı Ordu sahaya iniyor
DÜNYA

Almanya'da koronavirüs alarmı: Ordu sahaya iniyor

Alınan tüm önlemlere ve aşılamalara rağmen Almanya'da koronavirüs salgını korkutan rakamlara ulaştı. Ülkede son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi. Öte yandan Almanya Savunma Bakanı, koronavirüs ile mücadele kapsamında 10 bin askerin Covid-19 testi yapması için görevlendirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1244 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek can kaybı sayısına ulaşıldı. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 bin 164 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 590’a yükseldi.

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En yüksek ölüm sayısı

Son 24 saatte 1244 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 43 bin 881’e çıktı. Bugün açıklanan can kaybı sayısı, "salgının başından beri kaydedilen en yüksek günlük ölüm sayısı" oldu. Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 1188 ile 8 Ocak’ta kaydedilmişti.

Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı
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Almanya'da Kovid-19 ölümlerinde bir günde 1244 can kaybı

  • Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda yatan hasta sayısının 5 bin 185 olduğu, bunlardan 2 bin 970'nin entübe edildiği bildirildi. Ülkede şu ana kadar 750 bin kişiye korona aşısı yapıldığı da kaydedildi.

Almanya'da rekor: Vaka sayısı görülen en yüksek seviyede
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10 bin asker salgın için sahaya iniyor

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Covid-19 testi yapmakla görevlendirilen 10 bin askerin özellikle yaşlıların ve huzur evlerinde kalanların Covid-19 testlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacağını açıkladı. Yaşlıların yardıma muhtaç olduğunu ve salgına karşı en büyük kayıpların huzur evi sakinlerinin olduğunu hatırlatan Kramp-Karrenbauer, askerlerin hızlı test için sahada çalışmalarının salgına karşı verilen mücadeleye büyük katkı sağlayacaklarını ifade etti.

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