Almanya'da koronavirüs bulaş oranı 1,1'e çıktı

Almanya'da çarşamba gününden bu yana Kovid-19 önlemlerini bir hayli yumuşadı. Ülkede bulaş oranının 1,1'e çıkması RKI'yi kaygılandırdı.

RKI'den yapılan açıklamada, Almanya'da 0,65 olan bulaş oranının 1,1'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bulaş oranının artmasının endişe verici olduğu, sosyal mesafe, maske takma gibi önleyici tedbirlere uyulması gerektiği vurgulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, bulaş oranının 1,1'e çıkması ve öyle kalması durumunda ülkedeki sağlık sisteminin ekimde kapasitesini aşacağı uyarısında bulunmuştu.

Birçok eyalette tedbirler gevşetiliyor

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin kademeli gevşetilmesi kapsamında 11 Mayıs'ta kreşler kısmen açılacak.

Öncelik, çalıştıkları için çocuklarını başka bir yere bırakamayan ailelere verilecek. Sonraki haftalarda da adım adım diğer çocuklar kreşlere gidebilecek.

Okullar açılıyor

Birçok eyalette yarından itibaren açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla izin verilecek.

Daha önce lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin okula başlamasına izin verilirken, yarından itibaren diğer bazı sınıflardaki öğrenciler de ders başı yapacak.

Opera, müze ve sergi alanları birçok eyalette yarından itibaren tekrar açılacak.

Restoran ve kafelerin de bu haftadan itibaren kademeli çalışması planlanırken, bu konuda da her eyalet farklı tarihler belirledi.

Almanya'da 16 Mayıs'tan itibaren 1. ve 2. futbol ligleri de yeniden başlayacak.

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