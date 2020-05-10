Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Almanyada koronavirüs bulaş oranı 1,1e çıktı
DÜNYA

Almanya'da koronavirüs bulaş oranı 1,1'e çıktı

Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş oranının 1,1'e yükseldiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Ülkede salgından kaynaklı 7 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede salgından kaynaklı 7 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi.

Almanya'da çarşamba gününden bu yana Kovid-19 önlemlerini bir hayli yumuşadı. Ülkede bulaş oranının 1,1'e çıkması RKI'yi kaygılandırdı.

  • RKI'den yapılan açıklamada, Almanya'da 0,65 olan bulaş oranının 1,1'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bulaş oranının artmasının endişe verici olduğu, sosyal mesafe, maske takma gibi önleyici tedbirlere uyulması gerektiği vurgulandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 15 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, bulaş oranının 1,1'e çıkması ve öyle kalması durumunda ülkedeki sağlık sisteminin ekimde kapasitesini aşacağı uyarısında bulunmuştu.

Birçok eyalette tedbirler gevşetiliyor

Almanya'da Kovid-19 önlemlerinin kademeli gevşetilmesi kapsamında 11 Mayıs'ta kreşler kısmen açılacak.

Öncelik, çalıştıkları için çocuklarını başka bir yere bırakamayan ailelere verilecek. Sonraki haftalarda da adım adım diğer çocuklar kreşlere gidebilecek.

Okullar açılıyor

Birçok eyalette yarından itibaren açık havada yapılan spor faaliyetlerine ve antrenmanlara sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması kaydıyla izin verilecek.

  • Daha önce lise bitirme sınavlarına girecek öğrencilerin okula başlamasına izin verilirken, yarından itibaren diğer bazı sınıflardaki öğrenciler de ders başı yapacak.

Opera, müze ve sergi alanları birçok eyalette yarından itibaren tekrar açılacak.

Restoran ve kafelerin de bu haftadan itibaren kademeli çalışması planlanırken, bu konuda da her eyalet farklı tarihler belirledi.

Almanya'da 16 Mayıs'tan itibaren 1. ve 2. futbol ligleri de yeniden başlayacak.

ABD'de 43 milyon kişi koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir
KORONAVİRÜS
ABD'de 43 milyon kişi koronavirüs nedeniyle sağlık sigortasını kaybedebilir

ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti
KORONAVİRÜS
ABD'de ağır bilanço: Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti

Bangladeş'te koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi
KORONAVİRÜS
Bangladeş'te koronavirüs vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi

İsveç'te koronavirüsten 35 kişinin öldüğü huzurevine soruşturma: Yaşlılarımızı koruyamadık
KORONAVİRÜS
İsveç'te koronavirüsten 35 kişinin öldüğü huzurevine soruşturma: Yaşlılarımızı koruyamadık

İngiliz medyasının iddiası: Salgının başladığı Vuhan’daki laboratuvarda ekim ayında telefon etkileşimi durduruldu
KORONAVİRÜS
İngiliz medyasının iddiası: Salgının başladığı Vuhan’daki laboratuvarda ekim ayında telefon etkileşimi durduruldu

Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi
KORONAVİRÜS
Çin'in, DSÖ'ye koronavirüs ile ilgili baskı yaptığı iddia edildi
Abone Ol Google News
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

​Bugün hayatını kaybeden sayısı 47, iyileşen sayısı 3 bin 211.
Meşru hedef olur

Meşru hedef olur

Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması.
Köyde vaka sayısı yükseliyor

Köyde vaka
sayısı yükseliyor

Taziyede yayılan virüs sonrası muhtar açığa alındı.
ABD'de ağır bilanço

ABD'de ağır bilanço

Koronavirüs nedeniyle can kaybı 80 bini geçti.
Sağlık üssü olacağız

Sağlık üssü olacağız

Hastalar uçakla gelecek, salgın hastanelerinde tedavi olacak.
'12 Haziran' açıklaması

'12 Haziran' açıklaması

​TFF'den ligin iptali polemiklerine cevap geldi.
AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

AVM'ler açılsa da mağazalar kapalı

​Salgına rağmen alışverişe koşmayı planlayanlara kötü haber.
Üç bankaya<br>açık mesaj

Üç bankaya
açık mesaj

​Manipülasyona geçit yok, yükümlülüklerinize uyun yasak kalksın.
65 yaş üstü Taksim'e akın etti

65 yaş üstü Taksim'e akın etti

​Normalde kalabalıktan geçilmeyen meydanın tadını çıkardılar.
'Maldivler'<br>orijinale döndü

'Maldivler'
orijinale döndü

​Ortalığı birbirine katan müteahhidin izleri silindi.
Türkiye üretti<br>dünya peşinde

Türkiye üretti
dünya peşinde

​Üstün özelliklere sahip maskeye 1 milyardan fazla sipariş var.
Şiir gibi tablo

Şiir gibi tablo

​Kız kulesi ve boğazın yeni sahibi yunuslar aynı karede.
Futbolda <br>yeni dönem

Futbolda
yeni dönem

TFF, 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü açıkladı.
Batı'ya <br>tokat gibi mesaj

Batı'ya
tokat gibi mesaj

Örgütlere TIR'lar gönderirken halklarına maske bulamadılar.
Sınır 8 olmalı

Sınır 8 olmalı

​Denizlispor başkanından yabancı sayısı yorumu.
Bugün sokaklar büyüklerimizin

Bugün sokaklar büyüklerimizin

Tam 7 haftadır sokağa çıkmaları yasaktı...
İstanbul'da<br>sessizlik hakim

İstanbul'da
sessizlik hakim

Kısıtlamanın son gününde sokaklar böyle görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.