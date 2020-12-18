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Koronavirüs Almanyada koronavirüs tablosu alarm veriyor En yüksek seviyeyi gördü
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Almanya'da koronavirüs tablosu alarm veriyor: En yüksek seviyeyi gördü

Almanya’da son 24 saatte 33 bin 777 korona virüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek koronavirüs vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi İHA
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Dünya genelinde korona vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemler sertleştiriliyor. 10 Ocak’a kadar tam kapanma kararı alan Almanya’da korona vaka sayısında rekor artış kaydedildi. Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 33 bin 777 korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Son vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek korona virüs vaka sayı olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 813 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) bağlantılı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

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Almanya'da son koronavirüs tablosu: 24 saatte 410 kişi hayatını kaybetti

Toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı


Robert Koch Enstitüsü, Almanya’da son 24 saatte 33 bin 777 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 439 bin 938’e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 938’ye yükseldi.

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  • Salgının başlangıcından bu yana 1milyon 69 bin 400 kişinin iyileştiği kaydedildi.Almanya’da korona virüs taşıyan aktif vaka sayısının 345 bin 600 kişi olduğu belirtildi.

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Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
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Dünyada yeni tip koronavirüs vaka sayısı 60 milyonu geçti.
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BD 12 milyon 956 bin 783 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda.
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ABD'yi 9 milyon 222 bin 216 ile Hindistan takip ediyor.
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Diğer ülkelerdeki vaka sayıları ise şöyle:
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Brezilya'da 6 milyon 121 bin 449
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Fransa'da 2 milyon 153 bin 815 ile
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Rusya'da 2 milyon 138 bin 828
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İspanya'da bir milyon 614 bin 126
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İngiltere'de bir milyon 538 bin 794
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İtalya'da bir milyon 455 bin 22
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Arjantin'de bir milyon 381 bin 795
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Kolombiya'da bir milyon 262 bin 494
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Meksika'da bir milyon 60 bin 152 ile
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Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde bir milyon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi,
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41 milyon 556 bin 897 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
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Dünyada koronavirüs tablosu: Ülke ülke vaka sayıları
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193 oldu.
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