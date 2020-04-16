Almanya’da koronavirüste bir ilk yaşandı: Son 24 saatte 315 can kaybı

Almanya’da bir günde ilk kez 300’den fazla kişi hayatını kaybetti. Alman federal hükümet kurumu ve hastalık kontrolü ve önlenmesinden sorumlu Robert Koch Institute (RKI) son 24 saatte 315 kişinin öldüğünü duyurdu. 130 binden fazla koronavirüs vakasının bulunduğu Almanya’da korona virüs tedavisi gören 4 bin 500 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

MERKEL KISITLAMALARIN GEVŞETİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan dün Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs önlemlerini genişleterek, 800 metrekareye kadar olan dükkanların 20 Nisan’da açılacağını bildirerek dükkanlarda sosyal mesafe ve diğer önlemlerin uygulanmasına dikkat edileceğini açıkladı. Lise seviyesindeki okulların 4 Mayıs’tan sonra kademeli olarak açılacağını duyuran Merkel, kurallara uymak suretiyle berberlerin de 4 Mayıs itibariyle açılacağını bildirdi.

SOSYAL MESAFE DEVAM EDECEK

Lokanta ve otellerin kapalı kalacağını dile getiren Almanya Başbakanı Merkel, önlemlere ek olarak alışverişlerde ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini ifade etmiş, ülkede uygulanan sosyal mesafe uygulamasına devam edileceğini belirtmişti. Ayrıca 31 Ağustos’a kadar Almanya’da büyük etkinliklere, kilisede, havrada ve camilerde toplu ibadete, tiyatro ve konser salonlarında etkinliklerin düzenlenmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

EKONOMİ Virüs Çin’den tabutlar Sivas’tan: Koronavirüse özel antibakteriyel tabutlar 16 ülkeye ihraç ediliyor

KORONAVİRÜS Koronavirüs dünya genelinde 134 bin 669 kişinin ölümüne neden oldu

KORONAVİRÜS Neden biz daha iyiyiz: Prof. Dr. Ateş Kara salgınla mücadeledeki başarılı tablonun nedenlerini anlattı