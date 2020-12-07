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Koronavirüs Almanyada NRW Eyalet Başbakanı Laschetten Prof Dr Uğur Şahine övgü Almanyadaki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz
DÜNYA

Almanya’da NRW Eyalet Başbakanı Laschet’ten Prof. Dr. Uğur Şahin’e övgü: Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısını "Almanya'da okul birinciliği olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor" sözleriyle övgüler yağdırdı.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci.
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 95 etkinlik gösterdiğinin duyurulmasının ardından haber tüm dünyada büyük bir mutlulukla karşılandı.

Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbaşkanı Armin Laschet, parlamentoda dünyayı ölümcül salgından kurtarabilecek aşıyı bulan Türk göçmelerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin başarısına parlamentodaki konuşmasında övgüler yağdırdı.

  • Laschet, parlamentodaki konuşmasında Türk bilim insanlarını "1969 da 4 yaşında bir çocuk olarak Türkiye’den Ford fabrikasında çalışan babasının yanına gelen ve eğitimini Almanya'da yaparak; hatta okul birincisi olan bir Türkün bugün salgına karşı aşı bularak bizlere umut olması bizleri mutlu ediyor. Almanya'daki aşırı sağcıların bunu görmesini diliyoruz. Almanya'daki sağduyu vatandaşlar, yabancıların gelmesinden çok memnunuz iyi ki gelmişler" sözleriyle övdü.

Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
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Dünyaya umut olan aşıda Türk imzası
Tüm dünyanın gözü kulağı koronavirüs aşı çalışmalarındayken dün Alman BioNTech ve ABD merkezli Pfizer, yüzde 90 başarı sağlayan aşı adaylarını tüm dünyaya duyurdular. Gerçekten de ışık hızıyla ilerleyen süreç sonunda ilk meyvelerini vermeye başladı. Aşının üçüncü faz klinik deneylerinde hastalığın bulaşması büyük oranda engellendi. Tüm dünyaya umut olan aşı çalışmasının arkasında ise Türkiye kökenli iki bilim insanı var: Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Gelin bilime yön veren bu başarılı çifti birlikte tanıyalım.

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