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Koronavirüs Almanyada tepki çeken uygulama Karantinaya uymayan çocuğundan ayrılacak
DÜNYA

Almanya'da tepki çeken uygulama: Karantinaya uymayan çocuğundan ayrılacak

Almanya'nın Ludwigslust-Parchim bölgesinde; okuldaki vaka nedeniyle evde karantinaya alınan çocuklarla ilgili düzenleme tepki çekti. Uygulama, evde karantina kurallarına uymayan ailelerinin çocuklarının alınarak başka bir yere yerleştirilmesini öngörüyor.

Haber Merkezi Diğer
Almanya'da karantinaya uymayan çocuğundan ayrılacak.
Almanya'da karantinaya uymayan çocuğundan ayrılacak.

Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tartışmalara yol açtı. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ludwigslust-Parchim bölgesinde bulunan lisede görev yapan bir öğretmende Covid-19 tespit edilmesi üzerine bu okula giden 205 öğrenci karantinaya alındı.

Valiliklere mektup gönderildi

Bunun üzerinde veliler bölge valiliğinden “Ev karantinasına ilişkin düzenleme” başlıklı bir mektup aldı. Düzenlemede, (karantinaya alınan) çocukların mümkün olduğunca ebeveynleri ve kardeşleriyle temasta bulunmamaları ve fiziki olarak ayrı tutulmaları istendi. Ebeveynler, bu kuralın ihlal edilmesi durumunda çocuklarının zorunlu olarak başka uygun kapalı bir yere yerleştirilmekle tehdit edildi.

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Yasa imkan tanıyor

Ludwigslust-Parchim Bölge Valiliği Sözcüsü Andreas Bonin ise Enfeksiyon Koruma Yasası’nda, teorik olarak düzenlemeye uyulmaması durumunda çocukları velilerden ayırma imkanının tanındığını söyledi. Böyle bir konuda ailelerin ilgili sağlık dairesi tarafından telefonla bilgilendirildiğini belirten Bonin, bir velinin çocuğuyla birlikte kalmak istemesi durumunda gönüllü olarak karantinaya girebileceğini bildirdi.

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"Orantılı bir durum değil"

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Milletvekili Eckhardt Rehberg de velilere tehdit mektubu göndermenin doğru olmadığını vurgulayarak mektubu gönderenlerin gerekli duyarlılığı göstermediğini aktardı. Mecklenburg-Vorpommern Çocukları Koruma Birliğinden yapılan açıklamada da karantinanın zaten ailelere yük getirdiği kaydedilerek, “Bu safhada çocukları ebeveynlerinden ve kardeşlerinden tecrit etmek orantılı değildir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, burada çocuğun menfaatine öncelik verilmesi gerektiği belirtildi.

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