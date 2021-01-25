Koronavirüs Almanyadan Kovid-19 ile mücadelede yeni adım 200 bin doz antikor ilacı satın aldılar
DÜNYA

Almanya'dan Kovid-19 ile mücadelede yeni adım: 200 bin doz antikor ilacı satın aldılar

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 200 bin doz antikor ilacı satın alındığını bildirdi. İlaçlar gelecek hafta ihtisas hastanelerine dağıtılacak.

Haber Merkezi AA
Angela Merkel
Angela Merkel

Sağlık Bakanı Spahn, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, 400 milyon avro karşılığı 200 bin doz antikor ilacı satın alındığını belirterek, ilaçların gelecek hafta ihtisas hastanelerine dağıtılacağını kaydetti.

Yüksek riskli hastalarda yardımcı olabilir

Ülkesinin bu ilacı Avrupa Birliğinde kullanan ilk ülke olacağına dikkati çeken Spahn, "Antikor pasif bir aşı gibi çalışıyor. Bu antikorların uygulanması, erken dönemde yüksek riskli hastalara yardımcı olabilir." ifadesini kullandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise satın alınan antikor ilacının, ABD ilaç şirketi Eli Lilly tarafından geliştirilen Bamlanivimab ve yine ABD'li üretici Regeneron'a ait aynı anda uygulanan Casirivimab ile İmdevimab olduğu aktarıldı.

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