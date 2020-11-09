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Koronavirüs Almanyadan müjde Pfizerin Covid-19 aşısının piyasaya çıkacağı tarih belli oldu
DÜNYA

Almanya'dan müjde: Pfizer'in Covid-19 aşısının piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

Almanya'dan müjde: Pfizer'in Covid-19 aşısının piyasaya çıkacağı tarih belli oldu

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen ve yüzde 90 başarı sağlayan Covid-19 aşısının 2021'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Koronavirüs (Covid-19) aşısını geliştiren BioNTech ve Pfizer, gelen olumlu verilerinin ardından aşının 2021’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülebileceği ifade edildi. Koronavirüs aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacakları belirtildi. Paylaşılan verilerde, geliştirilen Covid-19 aşısında test yapılan gönüllülerin �’nında sonuçların olumlu olduğu ifade edildi. Alman basınına düşen haberde, test yapılan gönüllülerde, ‘ciddi bir güvenlik kaygısı’ görülmediği aktarıldı. Ocak ayının ortasından bu yana geliştirilen BioNTech şirketinin BNT162b2 aşısı, onay için hayati önem taşıyan 3 fazlı test çalışmasına Temmuz ayı sonunda çeşitli ülkelerde başlandı. Yaklaşık 43 bin 500'den fazla gönüllüye her üç haftada bir yapılan aşıda ciddi yol alındığı bildirildi.

İKİNCİ AŞI TESTLERİNİN SONUÇLARI BU HAFTA ÇIKACAK
Şirketin ikinci testlerinin bu hafta sonu duyurulacağı bildirildi. Aşının sadece Covid-19'a karşı değil, ağır hastalıkların seyrine karşı da ne ölçüde koruduğu kontrol edilecek. Genel manada ise aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.

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ALMANYA AŞIYI 2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE BEKLİYOR
Almanya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aşının 2021’in ilk çeyreğinden önce alınmayacağı ifade edildi. Açıklamada, “Olumlu bir risk-fayda oranının teyit edilebileceği varsayılırsa, ilk onayların en erken 2021’in ilk çeyreğinde gelmesi bekleniyor” denildi.

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